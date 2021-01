Alberto Matano ferma la diretta, il motivo del gesto definitivo – VIDEO

Il conduttore del programma La vita in diretta ha bruscamente interrotto il collegamento. L’intervistato: “È censura di Stato.”

Poco fa alla Vita in diretta il conduttore Alberto Matano, dopo il rifiuto di mettere la mascherina da parte di un ristoratore di Trieste, ha chiuso il collegamento scusandosi col pubblico. Appoggio in pieno la scelta: questo è il servizio pubblico per cui paghiamo il canone. pic.twitter.com/VjY4zwBieB — Fabio 🏳️‍🌈 (@Iperbole_) January 21, 2021

Questo giovedì, 21 gennaio, Alberto Matano ha interrotto bruscamente il collegamento in diretta con un ristoratore. La decisione del noto giornalista e conduttore del programma “La Vita in diretta” non è immotivata. Difatti, l’intervistato è un ristoratore, interrogato dalla redazione per dare voce al suo piano di protesta contro le nuove norme anti-Covid dettate dal governo. L’iniziativa è quella di “Io Apro”, lanciata a partire dallo scorso venerdì 15 gennaio. La rivolta, spopolata sui social network con l’hashtag #IoApro, coinvolge tutti i proprietari di locali, invitati a riaprire ristoranti, pizzerie e bar in tutta Italia indipendentemente dai rigidi divieti ordinati dal nuovo dpcm. Tra i partecipanti c’è anche Fabio, il titolare del bar “Al Foro” (Trieste). A seguire il video.

Il conduttore chiude il collegamento: “È censura di Stato.”

Il conduttore de La vita in diretta ha tagliato il collegamento al ristoratore ribelle Fabio Martini, che rifiutava di indossare la mascherinahttps://t.co/RXw1CiT40b — nonna Lucia 👬🌈🌈🌈👭 (@sonononnalucia) January 21, 2021

L’intervista avrebbe dovuto essere una normale occasione per condividere l’esperienza della protesta di Io Apro da parte del titolare. Tuttavia, il collegamento della celebre trasmissione non è andato come sperato e alla fine si è rivelato un vero e proprio flop. Difatti, il conduttore Alberto Matano ha avuto un piccolo diverbio con il proprietario del locale ribelle di Trieste e, a seguito di un litigio con quest’ultimo, ha immediatamente deciso di troncare definitivamente le riprese. Durante l’intervista, il titolare del bar si sfoga con la redazione giornalistica, spiegando i motivi della sua adesione all’iniziativa #IoApro. “Io devo sopravvivere e incassare.” – precisa – “devo pagare affitti e dipendenti. D’altronde, ristori non ne ho avuti e spero nella solidarietà dei cittadini.”

Alberto Matano ascolta con attenzione e si preoccupa del distanziamento tra clienti e inviati all’interno della struttura. Improvvisamente il conduttore si accorge di un dettaglio non indifferente: l’intervistato ha naso e bocca scoperti. Al netto diniego di Fabio all’invito di indossare la mascherina, il giornalista decide di chiudere definitivamente il collegamento, scusandosi col pubblico. “Mi scuso, è una mia mancanza” – dichiara il conduttore, ricordando di seguire dei protocolli precisi e rigorosi che “tutti sono tenuti a rispettare.”

Alberto Matano taglia il collegamento con il No mask. Da #lavitaindiretta del 21 gennaio 2021 su Rai 1. pic.twitter.com/zo8C6AzasP — LALLERO (@see_lallero) January 21, 2021

“Noi siamo vicini ai ristoratori” – continua Alberto Matano – “ma non vogliamo polemiche inutili. I presidi di sicurezza devono essere utilizzati da tutti per il bene di tutti, mi scuso con il pubblico a casa.”