Elodie sul pavimento tra stile animalier e motivi floreali. Pop! – FOTO

Elodie sul pavimento incanta proprio tutti! Lo stile animalier ed il motivo floreale le conferiscono una bellezza graffiante.

Tra le cantanti più amate nel panorama musicale italiano rientra sicuramente Elodie: bellezza e bravura, un mix pericoloso. Periodo intenso per la 30enne che presta il proprio volto a numerosi brand: in quest’ultimo scatto infatti sta posando per Sephora, una linea di make up che porta il suo nome. La foto la immortala in tutta la sua bellezza: distesa sul pavimento, il suo stile è un insieme di motivi che funzionano. Leggings in stile animalier che sottolineano la fisicità e le gambe chilometriche di Elodie e un due pezzi composto da maglietta e cardigan a motivi floreali che tendono sul giallo. L’interprete si definisce POP, in effetti non vi è descrizione più azzeccata per esprimere lo stile della foto. Pronta a dettare legge sulle tendenze delle prossime stagioni.

Elodie, primo piano seducente

Elodie nel tempo si è evoluta ad icona di stile, i suoi due milioni di follower amano ammirare le foto nelle quali traspare tutta la sua bellezza, una femminilità esplosiva che manda in delirio i maschietti che la omaggiano sempre con commenti lodevoli. Non mancano gli apprezzamenti da parte anche delle fans della cantante che ne sottolineano la genuinità. Il modo di fare e di essere di Elodie mette d’accordo tutti, tanto che sui suoi post non appaiono attacchi da parte degli haters. Così come non si trovano commenti di Marracash, il rapper unito sentimentalmente alla cantante da un anno e mezzo circa. Galeotto quel Margarita!

Spulciando invece tra i post Instagram del rapper, i commenti di Elodie colmi di amore si trovano. Una coppia bellissima.