Maria Pedraza: meravigliosa interprete di se stessa, è una favola – FOTO

Tre curiosità sull’esordio dell’attrice Maria Pedraza ed il suo ultimo scatto colmo di naturalezza: è tutta una favola meravigliosa.

L’attrice spagnola Maria Pedraza, dopo il successo riscontrato dalla prima pellicola Amar realizzata nel 2017 dal regista Esteban Crespo, ha intrapreso molteplici avventure divenendo un’icona cinematografica in molti paesi europei, eppure non tutti conoscono le dinamiche del suo esordio. Maria Pedraza, oltre al suo magnifico modo di interpretare nella maggior parte dei casi nessun’altra se non se stessa, appare sempre più come un trionfo di naturalezza.

Maria Pedraza e le curiosità sul podio

Dopo un lungo periodo della sua vita dedicata all’arte del balletto, alla danza, volta a concludere i suoi studi accademici, ha dovuto affrontare un infortunio, al seguito del quale ha poi deciso di dedicarsi interamente nell’intraprendere un’altra strada: quella della recitazione. Maria è stata primariamente notata dal regista Crespo tramite Instagram, per poi da lì proseguire la sua carriera divenendo ad oggi una delle più amate protagoniste de La Casa De Papel.

“Una vida, una muerte, un te quiero, un corazón titiritero, una luna amarilla, un lapicero una sola cerilla para hacer arder al mundo entero..“. Questi sono i malinconici versi condivisi nella didascalia del suo ultimo scatto. Ovvero: ” […] un cuore burattinaio, una luna gialla, una penna, un fiammifero per far bruciare il mondo intero“.

Nella sua posa l’attrice sembra quasi voler imitare la forma di quella luna gialla, di una penna o che dir si voglia di un fiammifero, pronto ad accendersi ancora una volta, magari per un nuovo progetto. Per concludere gli apprezzamenti al post della bellissima Maria sono come sempre un vortice di cuoricini assai romantici.