Che fine ha fatto Aida Yespica, la showgirl che ha fatto girare la testa a milioni di italiani? Su Instagram le sue foto sono meravigliose

Nata a Caracas, in Venezuela, nel 1982, ha iniziato la sua carriera come modella alla Fashion Model facendo facendo da testimonial a diverse aziende, il 2004 è stata nominata la regina dei calendari. Stiamo parlando di Aida Yespica, la showgirl che ha fatto impazzire milioni di italiani con le sue foto sexy e sensuali. Ha lavorato anche nel mondo del cinema e della televisione, accanto ad attori come Cristian De Sica, per il film Natale in Crociera. Ma che fine ha fatto oggi la modella? Scopriamolo insieme.

Aida Yespica: no in tv si su Instagram FOTO

Non sempre per Aida Yespica la vita le ha riservato cose belle, infatti dopo la nascita del figlio nel 2008 avuto dall’ex compagno Matteo Ferrari, la donna ha sofferto di depressione post-partum che l’ha portata ad abbandonare per cinque anni il mondo dello spettacolo. Soltanto nel 2017 è tornata in pista con l’entrata al Grande Fratello Vip. Ma anche dopo quella esperienza non c’è stato un ritorno definitivo della modella in televisione. Oggi è quindi una mamma meravigliosa che si dedica alla famiglia e a shooting fotografici. E’ molto attiva sui social dove è seguita da quasi novecento mila follower che la stimano e supportano. Nonostante il passare degli anni e le difficoltà, Aida ha ancora bellezza da vendere e le sue foto fanno il giro del web.

La sensualità è rimasta la stessa del 2004, gli italiani impazziscono quando la vedono. Oggi la Yespica riesce ancora a far girare la testa.