Una giovane studentessa è morta nella serata di lunedì in seguito ad un incidente consumatosi mentre stava pagando il parcheggio orario del garage.

Un tragico incidente mentre stava pagando il parcheggio per l’auto. È morta così una studentessa di 23 anni rimasta schiacciata tra la sua vettura e la macchinetta per il parcheggio. È accaduto lunedì sera a Columbus, negli Usa. Stando a quanto ricostruito dalle autorità locali, alla giovane vittima, nel tentativo di effettuare il pagamento, sarebbe caduta la carta di credito e per raccoglierla avrebbe aperto lo sportello chinandosi verso l’asfalto, ma ha accidentalmente accelerato finendo contro il casello. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, purtroppo per la 23enne non c’è stato nulla da fare.

Usa, rimane incastrata tra l’auto ed il casello del parcheggio: muore giovane studentessa

Aveva solo 23 anni, la studentessa rimasta vittima di un incidente nella serata di lunedì 18 gennaio a Columbus, nello stato dell’Ohio (Usa). Victoria Strauss, originaria della Florida e studentessa della Ohio State University, secondo quanto riporta la redazione del quotidiano The Columbus Dispatch, stava pagando il parcheggio orario di un garage a Vine Street. Improvvisamente le è scivolata dalle mani la carta di credito e per raccoglierla, la 23enne avrebbe deciso di aprire la portiera e chinarsi, piuttosto che scendere dall’abitacolo. Per errore, purtroppo, avrebbe accelerato e l’auto è ripartita. La giovane è rimasta intrappolata con la testa tra lo sportello ed il casello del garage.

Ad accorgersi di quanto accaduto sarebbe stato, il mattino seguente, è stata una guardia di sicurezza che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i paramedici che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza, sopraggiunto probabilmente sul colpo.

Presso il garage sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Columbus che hanno esaminato i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, filmati che hanno ripreso il terribile incidente confermando la ricostruzione.

FATAL ACCIDENT: On January 18, 2021 at 11:37pm, 23-year-old Victoria Strauss of Columbus, was exiting the parking… Pubblicato da Columbus Division of Police su Martedì 19 gennaio 2021

La tragedia ha scosso la comunità locale. Numerosi sono i messaggi di cordoglio per la famiglia di Victoria, apparsi anche sui social network.