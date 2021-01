Una notizia che farebbe felici i loro fan: RTL 102.5 vorrebbe affidare un programma al duo composto da Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Due protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini potrebbero presto ricomporre il duo tanto amato all’interno della casa. Sebbene Zorzi si trovi ancora in gioco e sia all’oscuro di quello che accade nel mondo esterno, sarebbero numerose le proposte lavorative che lo vedrebbero protagonista. L’influencer, amatissimo sul web, ha avuto modo di farsi conoscere, di mostrare il suo innato carisma e il suo talento da showman. Per questo motivo sembra che tutti stiano attendendo di poterlo contattare per offrirgli un ruolo: da quello di opinionista all’Isola dei Famosi o alla prossima edizione del GF Vip, al ruolo di conduttore a X Factor. Ora spunta un nuovo progetto che lo vedrebbe coinvolto con il suo compagno di avventura, Francesco Oppini.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando “la cattiva”. La crisi nella notte e il salvataggio di Maria Teresa

RTL 102.5 vorrebbe affidare un programma alla coppia Zorzi-Oppini

LEGGI ANCHE -> GF Vip, nuovo ingresso nella casa: entra proprio lei

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha appassionato milioni di telespettatori. Il loro forte legame, sfociato poi nella dichiarazione d’amore dell’influencer, continua a esistere nonostante l’uscita del 38enne dalla casa. Per questo motivo il pubblico ha accolto con entusiasmo l’ultima indiscrezione arrivata da RTL 102.5. La radio starebbe pensando di affidare loro un programma, una volta che Zorzi sarà uscito dal Grande Fratello. Stando a quanto riportato Oppini sarebbe già stato contattato ma nulla potrà essere confermato fino a quando non ne sarà informato anche l’influencer.

Anche per Francesco Oppini questa sarebbe la seconda proposta lavorativa ricevuta dopo la sua uscita dal reality. Il telecronica sportivo è stato infatti richiesto come ospite fisso a Tiki Taka. La collaborazione partirà solo quando i doveri contrattuali con il GF saranno conclusi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

RTL 102.5 è nota per aver dato spazio anche in passato ad alcuni protagonisti del reality di Canale 5. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan di Zorzi e Oppini, che indubbiamente hanno una chimica fuori dal comune. Per scoprire se il progetto andrà in porto il pubblico dovrà attendere la conclusione del GF Vip, fissata per il momento al 26 febbraio.