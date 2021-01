I Simpson come al solito, previsto il discorso di Kamala Harris

I Simpson ancora una volta azzeccano una previsione. Questa volta Kamala Harris è come Lisa in uno degli episodi del cartone animato

Ancora una volta i Simpson sono stati proverbiali. Il celebre cartone animato creato da Matt Groening amato da grandi e piccoli è riuscito nuovamente ad anticipare i tempi e, in un certo senso, a “predire” la storia.

Il riferimento questa volta è a Kamala Harris che è diventata solo da qualche giorno la vicepresidente degli Stati Uniti d’America, prima donna afroamericana a ricoprire questo ruolo. Occhi tutti puntati su di lei e per i più attenti appassionati dei Simpson un dettaglio non è affatto passato inosservato.

Kamala Harris come Lisa nel cartone animato. È così che Matt Groening avrebbe azzeccato una nuova previsione sulla storia dopo che lo aveva già fatto con altri avvenimenti realmente accaduti nel mondo, come l’elezione di Trump e la diffusione del coronavirus.

I Simpson, Kamala Harris come Lisa: la previsione

E come era successo già in passato i Simpson come al solito avevano previsto già tutto anche per il discorso di Kamala Harris. Sembra incredibile ma la nuova vicepresidente Usa nel giorno del suo giuramento indossava un cappotto viola proprio come quello indossato da Lisa in uno degli episodi del cartone animato.

Gli appassionati del cartone come anche quelli di politica e di storia se ne saranno accorti. Tutto accade nel diciassettesimo episodio dell’undicesima stagione “Bart al Futuro” nel quale i piccoli Simpson riescono a vedere cosa ne sarà nel loro futuro. Lisa è alla Casa Bianca e detiene il primato per essere diventata la prima donna presidente degli Stati Uniti d’America.

Nel suo discorso Lisa indossa il cappottino viola, lo stesso di quello indossato dalla Harris. Un look veramente molto simile, soprattutto per la scelta del colore. Ma tutto non è stato fatto a caso ovviamente.

I stand on the shoulders of those who came before. pic.twitter.com/JToJ4O7HNM — Vice President Kamala Harris (@VP) January 21, 2021

Il viola ha un significato ben preciso. Rimanda da un lato alle persecuzioni razziali durante la Guerra di Secessione ma è anche il risultato dell’unione dei colori della bandiera americana: bianco, rosso e blu. Una scelta mirata dunque condivisa anche dalla nuova first lady Jill Biden che lo ha scelto per il suo look.