Carlo Conti, quell’incontro con la moglie Francesca che gli ha cambiato la vita

“Affari tuoi” si conferma ancora amatissimo dal pubblico a casa. Cosa penserò la moglie di Carlo Conti, Francesca del suo successo?

Anche questa sera su Rai Uno nuovo appuntamento con “Affari tuoi – Viva gli sposi” condotto da Carlo Conti che ha tenuto milioni di italiani allo schermo per questa nuova puntata dello show. Si sono sfidati la coppia di futuri sposi Elena e Jacopo, dalla provincia di Lodi, il cui amore è nato ai tempi della scuola.

“Sul lago di Como la scintilla è diventata una fiamma e tutto si è infiammato” ha ironizzato a tal proposito Carlo Conti, introducendo la puntata, prima di presentare gli ospiti della serata stasera che ancora una volta ha sfidato la concorrente De Filippi su Canale Cinque.

“Non mi ha corteggiata tantissimo, devo essere sincera”, ha detto Elena rispondendo alle domande di Conti. “Mi ha corteggiata il giusto! Lui in realtà piaceva ad una mia compagna, infatti quando a scuola lo vedevo passare in corridoio, lo chiamavo per farlo voltare in modo che vedesse lei”. Una storia a lieto fine la loro, come quella tra Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro.

LEGGI ANCHE –> Il Commissario Ricciardi, anticipazioni 25 gennaio: prima puntata

Chi è la moglie di Carlo Conti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

LEGGI ANCHE –> Massimo Cannoletta sull’addio a L’Eredità: “Sono le logiche televisive”

Il conduttore di Rai Uno parla poco della sua vita privata e tantomeno della famiglia che adora. Il matrimonio con la costumista Francesca Vaccaro è avvenuto nel 2012 e dopo due anni la nascita del figlio Matteo.

Carlo Conti nel corso degli anni è sempre stato nel mirino dell’attenzione mediatica per i ruoli di prestigio ricoperti, la moglie è sempre molto presente nella sua vita ma ha cercato anche di non alimentare malelingue stando sempre attenta a tutto ciò che condivide sui social. Il suo ultimo post però non poteva lasciare indifferenti i fan del conduttore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

Il piccolo Matteo ha regalato infatti ai genitori un disegno della sua famiglia. I tre sono stretti per mano sotto un allegro arcobaleno, un trionfo di colori: Carlo ha la pelle scuro, indossa un paio di occhiali e sulla testa solo qualche capello, la mamma ha la sua riconoscibile chioma riccia.