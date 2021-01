Caterina Balivo è pronta a tornare in tv nel noto programma della Rai

Caterina Balivo è pronta al suo ritorno in tv dopo un periodo lungo in cui si è dedicata alla famiglia: l’amata conduttrice sarà tra i protagonisti del noto programma della Rai

Caterina Balivo è uno dei volti molto amati della televisione nostrana. L’ultima esperienza della nota conduttrice è stata con “Vieni da me”, il programma che andava in onda dopo il Tg1 dell’ora di pranzo, che è stato sostituito da “Oggi è un altro giorno“. La presentatrice nel frattempo si è dedicata molto alla sua famiglia e a progetti personali che non riguardavano il mondo del piccolo schermo. La Balivo è sposata dal 2014 con Guido Maria Brera e adesso ha una splendida famiglia allargata. Dal matrimonio con il finanziere sono nati Guido Alberto e Cora. Ma adesso la conduttrice è pronta per una nuova avventura nel programma della Rai che andrà in onda a breve. Parliamo de “Il cantante mascherato” che comincerà venerdì prossimo su Rai Uno in prima serata.

Caterina Balivo torna in tv con “Il cantante mascherato”

Come ha annunciato poche ore fa sul suo profilo Instagram, Caterina Balivo sarà tra i protagonisti de “Il cantante mascherato”. Sul social network ha scritto infatti “Milly vengo da te”. La conduttrice sarà uno dei giudici a cui spetta il difficile compito di indovinare chi si cela sotto la maschera tra i personaggi che prenderanno parte allo show. Ma c’è da capire a questo punto quale sarà il giurato che le lascerà il posto. Alcune settimane fa si è appreso di come non ci sarà Guillermo Mariotto, lo stilista che dava i voti insieme agli altri giudici di “Ballando con le stelle”.

Oltre alla Balivo, tra i nomi dei giurati confermati della trasmissione condotta da Milly Carlucci ci sono Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.