Chiara Nasi in mini abito e tacchi a spillo da capogiro, che schianto-FOTO

La bella influencer Chiara Nasti condivide una foto su Instagram in cui appare magnifica e sensuale in mini abito e tacchi

La bella Chiara Nasti sexy e provocante con un mini abito nero e tacchi a spillo vertiginosi, fa impazzire i fan. Vestita così in occasione del suo compleanno che cadeva ieri, +23 per la bella influencer. Ha ringraziato i suoi follower nel giorno del suo compleanno:”+23 grazie a tutti per gli auguri e per il supporto che mi date ogni giorno. Ogni singola cosa mi ha resa una persona super forte (ogni giorno sempre di più)”.

Chiara Nasti festeggia il compleanno e torna con Niklas Dorsch

L’influencer nei giorni precedenti ha condiviso molte foto sensuali e il suo ex Niklas Dorsch ha commentato con una faccina a bocca aperta. Nelle stories poi la Nasti pubblica una foto dove appaiono delle rose e un biglietto con scritto “Ti amo Amore”. La Nasti ha poi aggiunto la lettera “N” come Niklas. I due sono quindi tornati insieme dopo un periodo di pausa. I due infatti dopo un’estate focosa passata insieme, sono apparsi distaccati e separati.

Lei aveva eliminato ogni foto con lui e non si è più saputo nulla dei due. L’influencer ha festeggiato alla grande a casa sua come previsto dalle restrizioni, insieme alla sua famiglia. I festeggiamenti sono stati degni di una serata in discoteca però, con tanto della Nasti che balla sulla sedia del salotto.

La torta in color oro e nero con in cima il numero 23 e in mezzo zio Paperone sopra ad un mucchio di soldi. Una scelta di torta curiosa, vuole sottolineare la sua ricchezza e quanto e piace. Molto pacchiano ed esagerato, ma ci sta infondo la Nasti ha una personalità molto ingombrante e decisamente non discreta. Ma ai suoi follower piace così.