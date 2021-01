Pamela Prati il selfie allo specchio con fondoschiena incluso, BOMBA

Avete visto il vestito di Pamela Prati? In un selfie mostra tutta la sua bellezza e alla sua età riesce ancora a far girare la testa

Gli italiani se la ricordano su palco del Bagaglino insieme alla sua collega Valeria Marini. Poi per la questione Mark Caltagirone, che ha fatto parlare tutto il Paese per molto tempo. Stiamo parlando di Pamela Prati, la showgirl che ancora oggi fa impazzire il pubblico con le sue foto e le sue forme meravigliose. Dopo alcune difficoltà la donna sembra essere rinata ed ora si sente libera.

LEGGI ANCHE>>>Paola Di Benedetto è divina: non le stacchi gli occhi di dosso (FOTO)

Pamela Prati: selfie in giallo, una farfalla FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

LEGGI ANCHE>>>Justine Mattera sul pavimento tutta scoperta ti manda al manicomio – FOTO

Dopo essere stata la protagonista di molte serate nel salotto di Barbara D’Urso, Pamela sembra aver abbandonato per un po’ la televisione e il mondo dello spettacolo dedicandosi completamente ai social. Infatti su Instagram non mancano foto sul suo profilo e i fan aumentano giorno dopo giorno. Sono quasi trecento mila. La Prati è una farfalla in volo, fa il giro del web con i suoi selfie e post sexy di una donna di sessantatré anni. In giallo è ancora più sensuale: fondoschiena completamente scoperto e lato B in primo piano. “Vi voglio bene” scrive sotto la foto. Guardate che spettacolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

“Hai un fisico bestiale” è il primo commento; “Se la perfezione ti vedesse cambierebbe mestiere” scrive un altro fan; “Divina” afferma qualcun altro. Nonostante il passare degli anni, il pubblico è ancora lì a supportarla e ad ammirarla.