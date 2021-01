Fabio De Luigi. Avete mai visto la sua compagna? Sono legati da tanto tempo

Fabio De Luigi. L’attore poliedrico non appare mai sulle pagine di cronaca rosa. Sta insieme alla stessa donna da molti anni. Di chi si tratta?

Fabio De Luigi è un artista poliedrico che da anni si è imposto come uno dei nomi più celebri del panorama dello spettacolo italiano. La sua notorietà è indissolubilmente legata alla fortunata serie di programma Mai dire… e al trio di esilaranti voci fuori campo della Gialappa’s band. In quest’ambito ha sfoderato una serie di imitazioni e ha creato dei personaggi fittizi di straordinaria simpatia. Ricordiamo Olmo e il tormentone Dimmi cosa pensi di me, in duetto con Paola Cortellesi, ma anche Fabius, l’ingegner Cane, Medioman: grazie a queste “macchiette”, diventate iconiche, ha scatenato l’ilarità del pubblico.

Si è poi cimentato in un altro progetto televisivo, Love Bugs, una sitcom romantica ma dalle sfumature comiche con due partner d’eccezione: Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis.

Il passaggio al grande schermo è stato altrettanto fortunato. La commedia è indubbiamente il genere che più gli appartiene, ottenendo grande plauso da critica e pubblico che lo ha sempre premiato al botteghino nel corso degli anni.

Fabio De Luigi non appare mai sui rotocalchi scandalistici o sulle pagine di cronaca rosa. Come mai? Cosa si sa sulla sua vita privata?

Fabio De Luigi. Scopriamo chi sia Jelena Ilic, la sua compagna

Fabio De Luigi ha lavorato con colleghe bellissime e carismatiche, il suo cuore appartiene però da più di 20 anni ad una sola donna: Jelena Ilic.

Nata nel 1969, di origini serbo croate, ha una laurea conseguita nel 1994 in giornalismo presso l’ Università di Zagabria. Ha iniziato a muovere i primi passi lavorativi nel mondo della radio quando, nel 1995, decise di trasferirsi in Italia. In un’intervista a Vanity Fair, Fabio De Luigi ha raccontato del loro primo incontro. “Avevo 31 anni all’epoca, eravamo invitati alla stessa cena tra amici. Lei viveva nel nostro paese da circa 5 anni. Da quel momento non ci siamo più divisi, condividiamo tutto, anche le scelte professionali”.

Sebbene siano una coppia da ben 23 anni, i due non hanno mai preso in considerazione l’idea di sposarsi. La loro unione è stata suggellata dall’arrivo di due bambini; Dino, nato nel 2007, e Lola (2011). De Luigi li definisce ironicamente “gli intrusi”, dalle sue parole si percepisce l’immensa differenza caratteriale che intercorre tra i due e l’amore immenso che prova l’attore nei loro confronti: “La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell’aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito: la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà”.

E la compagna? E’ gelosa delle colleghe straordinaria con cui Fabio De Luigi ha lavorato nel tempo? “Lei è una donna molto sicura e risolta. Io, piuttosto, ero molto geloso in passato ma quando lo sono stato, ne avevo motivo” – ha confessato.