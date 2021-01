Federica Nargi è “l’eleganza” l’outfit che ti fa perdere la testa – FOTO

L’ex velina mora è ormai una donna affermata e lo mostra nei suoi scatti di Instagram dove appare in tutto il suo splendore.

Federica Nargi è senza ombra di dubbio una delle donne più belle del panorama italiano e sul popolare social network regala ai suoi followers, ogni giorno, degli scatti in cui mette in mostra il suo proverbiale fascino.

Lontani i tempi in cui regalava stacchetti sul bancone di Striscia la Notizia in coppia con l’amica Costanza Caracciolo, oggi è una donna realizzata e una madre di famiglia.

Negli anni infatti ha messo su una bellissima famiglia, insieme al suo compagno Alessandro Matri, dando alla luce la piccola Sofia e Beatrice di quattro e due anni.

Federica, che fascino!

In questa foto è impossibile resisterle, non ha bisogno di mettere in mostra le sue forme perfette per essere apprezzata. Una bellezza del genere risalta anche con un dolcevita e una giacca. Indossa inoltre una tracolla griffata e un paio di occhiali da sole che la rendono ancora più seducente.

Oltre a Striscia la Notizia, Federica ha anche partecipato a Pechino Express in coppia con l’inseparabile Costanza e ha condotto Colorado insieme a Paolo Ruffini.

Oggi è diventata un’influencer a tutti gli effetti oltre a proseguire la sua professione da modello.

Su Instagram infatti conta la bellezza di 3,8 milioni di followers e ogni foto che posta è un tripudio di like e commenti. “Bellissima”, “Stupenda”, “La più bella in assoluto”, “Molto elegante“, sono solo alcuni della lista di complimenti che si susseguono sotto al suo scatto.

In meno di mezz’ora ha collezionato già 50 mila cuoricini, con uno scatto semplice ed elegante. Dimostrazione che per essere bellissime non serve spogliarsi sui social. Federica è sempre la più bella in ogni posa e con qualsiasi outfit!