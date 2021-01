Isola dei Famosi, Ilary Blasi non gradisce l’opinionista, chi la spunta?

L’Isola dei Famosi partirà a breve ma Ilary Blasi non è per nulla favorevole al nome più quotato per la figura di opinionista. Ecco di chi si tratta

Tutto pronto, o quasi, per l’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 tornerà a marzo per la gioia del pubblico con al timone Ilary Blasi che sostituisce l’uscente Alessia Marcuzzi. Sarà la prima edizione per la moglie di Totti, dopo lo stop del programma nel 2020 per via della pandemia, ma per lei che ha già condotto il GF Vip non ci saranno di certo problemi.

Ma la produzione sembra avere non pochi problemi e dubbi. A parte il nome della Blasi tutto il resto naviga nell’ombra ancora. Non solo non si conosce il nome dell’inviato in Honduras, per il quale fino a ieri erano in lizza Alvin e Aurora Ramazzotti, ma anche tutti gli altri nomi sarebbero ancora un enigma.

Alvin ha spiegato tramite il suo profilo Instagram che non sarà l’inviato del programma e che dopo molte soddisfazioni lascia. Poi però c’è un altro nome che molti verrebbero ma che non è gradito alla Blasi.

LEGGI ANCHE –> Emma Marrone in lacrime per il suo lutto a Verissimo: la rivelazione straziante

Isola dei Famosi, Ilary Blasi non vuole Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

LEGGI ANCHE –> Amici 20, Rudy Zerbi umilia i concorrenti. Arisa sbotta: “Parla per te”

Tommaso Zorzi è il nome rivelazione di questa stagione televisiva. Ancora nella casa del Grande Fratello Vip e super favorito per la vittoria, l’influencer sarebbe tra i nomi più accreditati per riempire le poltrone degli opinionisti de L’Isola dei Famosi.

Un salto notevole per il giovane amato dal pubblico ma secondo Giuseppe Candela di Dagospia, la padrona di casa Ilary Blasi non gradirebbe affatto e avrebbe espresso diversi dubbi sul gieffino. Zorzi molto amato da Alfonso Signorini sarebbe secondo Candela in pole position ma troverebbe il poco favore della moglie di Totti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Il fatto che il giovane sia vicino al mondo di Alfonso Signorini “in tutto e per tutto” non andrebbe molto giù alla Blasi. Chi vincerà alla fine? Tutto da vedere.