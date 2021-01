Maria Elena Boschi e l’amore: la clamorosa decisione

Maria Elena Boschi. E’ fallito il tentativo di crisi di governo da parte di Italia Viva. Ora si barcamena tra polemiche sulla sua vita privata

Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, ex ministro per le riforme costituzionali (governo Renzi) e sottosegretario di Stato durante il governo Gentiloni, attualmente è sotto il polverone delle polemiche. E’ fallito, infatti, il tentativo del suo partito di innescare una crisi che avrebbe portato alla fine del governo Conte bis.

La maggior parte degli italiani non ha gradito questa mossa strategica, i sondaggi sui consensi dei partiti politici vedono precipitare lo schieramento di Renzi e compagni al 2,4%. Definito un atto da irresponsabili durante una pandemia in atto, persiste l’idea diffusa che i membri di Italia Viva abbiano dato avvio a una (scampata) crisi di governo per perseguire i propri interessi personali.

Maria Elena Boschi è oggetto attualmente di altro tipo d’interesse, di carattere più personale. A quanto pare per lei sarebbero imminenti le nozze con il compagno, l’attore Giulio Berruti. A comunicarlo è stato il sito Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Quanto c’è di vero?

Maria Elena Boschi. Il fastidio di Giulio Berruti su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Giulio Berruti smentisce Nuovo e si arrabbia su Instagram. L’attore non avrebbe gradito le indiscrezioni addotte da alcuni giornalisti, soprattutto riguardo la sua imminente partecipazione al reality L’Isola dei famosi.

Rumors mediatici lo davano per certo nella prossima edizione, condotta da Ilary Blasi, nelle vesti di concorrente sulle spiagge dell’Honduras. Lo stesso Berruti dà comunicazione dei progetti sventati ma fa una precisazione. Era stato contattato per essere inviato, non per partecipare alla gara. “Sarebbe per me una bellissima esperienza. Tuttavia temo non sia compatibile con gli impegni lavorativi negli USA. Perciò ringrazio Mediaset, Banijai, la produzione esecutiva del programma, sperando in un’altra occasione”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIULIO BERRUTI (@giulioberruti)

Stoccata finale alla classe dei giornalisti, rei di non aver fatto questa importante precisazione: “Ottimi sceneggiatori questi giornalisti #prestiamolialcinema”.