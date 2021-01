Matilde Brandi svela un inquietante retroscena sul matrimonio

Matilde Brandi parla della fine del matrimonio durato tanti anni, svelando tristissime verità sul loro rapporto.

Matilde Brandi svela a Verissimo alcuni retroscena inquietanti sul matrimonio con Marco Costantini, relazione giunta al capolinea dopo 18 anni. Un amore da cui sono nate le gemelle, oggi adolescenti. All’interno della coppia pare non fosse sempre rose e fiori ma momenti di litigio che portava i due ad allontanarsi. A tal proposito, la Brandi rivela che il marito fosse solito a tradirla durante questi periodi di distacco. Una crisi che ha poi indotto la coppia già cinque anni fa a vivere in due case separate ma questo non avrebbe turbato la Brandi anzi, vedeva in questa decisione – per molti drastica – come un’occasione per trovare il proprio equilibrio. Ma qualcosa durante l’esperienza del Grande Fratello non è andata per il verso giusto. La Brandi infatti è stata lasciata definitivamente dal marito e anche in maniera poco carina, senza tatto.

Matilde Brandi furiosa, si scaglia contro “l’Altra”

Matilde Brandi fornisce una descrizione molto dettagliata indicando espressamente come nel cuore dell’ex marito ci sia un’altra donna e sarebbe una giovane trentenne. La ballerina riserva delle parole non molto lodevoli nei confronti della nuova partner: “Sono molto arrabbiata con questa donna. Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto”. Una settimana fa la Brandi sul profilo riposta una foto che la immortala insieme alle gemelle quando ancora erano piccole e scrive accanto: Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa ❤️❤️❤️.

Un modo per ripartire da quello che ama di più, le sue figlie. Il resto, in fondo anche se doloroso, passerà in secondo piano.