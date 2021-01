L’attrice Michela Quattrociocche si mostra in un meraviglioso scatto: arrendevole e dolcissima è il binomio dell’amore.

L’attrice romana, Michela Quattrociocche, è attualmente molto amata sia dal pubblico televisivo che da quello del grande schermo. Trentadue anni, sempre bellissima e pronta ad iniziare nuove avventure, Michela ha partecipato con tanto di sequel nel ruolo di protagonista, ed al fianco del celebre Raoul Bova, in una commedia romantica dal titolo Scusa ma ti chiamo amore. Per poi continuare la sua carriera interpretando dei ruoli di rilevanza minore in tante altre commedie.

Michela Quattrociocche oggi è arrendevole e dolcissima

Nell’ultimo scatto pubblicato dall’attrice sul suo profilo Instagram si evince in lei uno stato d’animo prettamente gioioso. Pare che nella giornata di oggi, nonostante il tempo grigio, Michela non si sia fatta contagiare dalle avverse condizioni metereologiche. “Happy Saturday 💕“, esordisce in questo modo nella didascalia, sorridente e volutamente a testa in giù. Con il suo dolce augurio di trascorrere un piacevole sabato si concede una pausa meritata dalla routine settimanale ed al contempo condivide il suo entusiasmo con i suoi ammiratori.

Lo scatto in bianco e nero, in cui Michela indossa nient’altro che una comoda camicetta a quadri, è stato condiviso soltanto pochi minuti fa eppure gode già di una lunghissima serie di apprezzamento da parte dei suoi fan. Molti dei quali si concentrato sul suo fisico, sulle sue belle gambe, sul suo essere semplicemente così: “sempre stupenda“.