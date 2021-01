Michelle Hunziker posta un video in cui dice gli anni che compirà domani in tantissime lingue, per trovare quella in cui suona meglio.

Nella didascalia, Michelle scrive: “Domani fatemi gli auguri SOLO in Vietnamita….altrimenti non li considererò validi!!“.

Nel video la Hunziker ricorda ai fans che la seguono, che domani compirà 44 anni: nonostante la conduttrice non li dimostri affatto, afferma che la sua ormai prossima età “suona malissimo in italiano”; dunque cerca altre lingue per dire il numero, con lo scopo di trovarne una la cui pronuncia sia migliore.

Le cinque lingue sperimentate sono tedesco, francese, cinese, greco e vietnamita: quest’ultima è risultata la vincitrice!

L’ironico video ha ricevuto più di 85.000 like e 1.400 commenti: è riuscita a strappare un sorriso a chi lo ha guardato!

Michelle parla di sua figlia e dell’impatto che hanno avuto i media su di lei: “Questa cosa l’ha traumatizzata molto!“

Nel corso di una puntata di Verissimo, la Hunziker si è lasciata andare raccontando una vicenda che riguarda il confronto, che hanno sempre fatto i media, con sua figlia Aurora: “Siamo cresciute insieme. Ha avuto sempre questo confronto, già da ragazzine. Aveva 13-14 anni, le facevano le foto e scrivevano: “La figlia della Hunziker piena di cellulite”. Ho cercato di proteggerla ma questa cosa l’ha traumatizzata molto. Da lì fino a poco tempo fa non è più venuta in spiaggia in costume. Adesso fa sport, è più sicura di sé“.

E ancora: “Aurora ha dimostrato molto coraggio a mostrarsi sui social al naturale, in quella foto senza filtri. Lei vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo, ma sta anche studiando“.