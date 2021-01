Selvaggia Roma, devastante in costume, mostra un bikini illegale – FOTO

Selvaggia Roma. L’ influencer pubblica una foto in contrasto con la stagione invernale accompagnata dal testo nostalgico di una nota canzone

Non fa che riscuotere consensi e allargare le fila dei suoi seguaci sui social, l’influencer Selvaggia Roma. Ha al suo attivo oltre un milione di follower che quotidianamente aspettano aggiornamenti della loro beniamina.

L’abbiamo vista recentemente gareggiare durante il reality show Grande Fratello Vip. Il suo percorso non è stato privo di ostacoli. Ha dovuto rinunciare ad un ingresso tempestivo nella casa più spiata d’Italia per via della sua positività al Covid19. Dopo scherzi più o meno pesanti, pettegolezzi e liti accese (soprattutto con Elisabetta Gregoraci), ha dovuto fare le valigie e tornare a casa. Eliminata si, ma non sconfitta. E’ tornata alla sua vita di sempre e alle abitudini che l’hanno resa popolare nel tempo.

Il suo primo approccio televisivo vero e proprio è avvenuto nel 2011 con la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, al quale si è presentata con il suo nome vero, ossia Sabrina Haddaji, che rivela le sue origini tunisine (da parte di padre). Era la corteggiatrice di Alessio Lo Passo. Nel 2017 l’abbiamo ritrovata a Temptation Island, in cui si è messa alla prova insieme al fidanzato dell’epoca, Francesco Chiofalo, decidendo di concludere alla fine la loro relazione proprio in seguito agli sviluppi del programma.

Selvaggia Roma, una bomba sexy in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Il fisico perfetto di Selvaggia Roma rivela la sua attenzione per lo sport e l’esercizio fisico: ha praticato fin da piccola danza e ginnastica artistica, è una grande amante di fitness. Una base niente male che, però, come lei stessa ha rivelato, è stata enfatizzata dalle mani del chirurgo.

Ha il corpo statuario di una dea, una passione per i tatuaggi che impreziosiscono il suo look; oggi fa dono di una foto hot ai suoi follower. Un contrasto con le temperature rigide che la stagione invernale ci offre, la bella Selvaggia Roma appare in uno striminzito bikini nero. In didascalia appare il testo di una nota canzone che fa a pugni con il mese di gennaio, ma grida la voglia di estate, mare e spiaggia: “Sapore di sale,

Sapore di mare. Un gusto un po’ amarodi cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui.” Sono le parole intramontabili di Gino Paoli che ci fanno sognare con i ricordi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Quasi 30mila like in poche ore e una valanga di cuoricini e commenti esaltanti nei commenti.