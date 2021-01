Carolina Casiraghi sceglie una posa provocante su Instagram, che fa “impazzire” i follower: da infarto fulminante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La sexy influencer, Carolina Casiraghi ha dato ancora una volta il meglio di sè, proponendo un’altra delle sue sensualissime e affascinanti pose. Non riesce proprio a dare un freno a queste iniziative, che fanno innamorare i follower a prima vista.

E a pensare che per convincersi a “scatenare” l’impeto della sensualità e della forza attrattiva e seducente che è in lei, vi è stato bisogno di più di una banale intervista. Carolina, infatti era partita col piglio della “stakanovista”, imprenditrice in un’acciaieria di famiglia.

Un futuro che lei stesso battezzò roseo, da questo punto di vista, mentre tutte le altre cose venivano dopo. Riusciva a resistere persino alle avances degli ammiratori, già convinti, al tempo di star parlando con una “leonessa” in gabbia, in vena di “esplodere” da un momento all’altro e mettere fine ad ogni principio di castità

LEGGI ANCHE —–> Nicole Minetti, “ricordi” social, tutte le FOTO da “vietato ai minori”

Carolina Casiraghi, scatto “provocante” e i follower sognano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

LEGGI ANCHE —–> Elisabetta Gregoraci solo con una camicia addosso, e non è la sua: il nome salta fuori subito FOTO

Nonostante la sua vita professionale fosse implementata sul lavoro vero e proprio, Carolina Casiraghi prendeva tutto per “gioco”. Anche lo “specchiarsi” era diventato un diletto per lei, finchè ha concepito il talento nascosto di un sex appeal, secondo a nessuno. Ed ora domina in lungo e in largo tra le dive più cliccate sul web.

In particolare, la Casiraghi vanta una presenza assidua di follower su Instagram, che ogni giorno “strapazzano” gli occhi di forti emozioni, assistendo a performances “illegali” di Carolina. Non si è ancora sbilanciata a 360 in un “senza veli” completo, ma il traguardo è certamente dietro l’angolo. Per il momento accontentiamoci di una diva imprenditoriale che fa del suo pezzo forte, la seduzione e il talento di una “ballerina” a luci rosse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

L’outfit da “enfant prodige” della sensualità è il solito intimo rosso e nero, ma a far innamorare stavolta i fan è una Carolina stesa “on fire” sul pavimento di casa, mentre mostra tutto il repertorio panoramico di un lato B da capogiro. Ad accompagnare il tutto è un sorriso davvero incandescente, che non ha lasciato i fan nell’indifferenza