Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 28 gennaio: Ginevra prova qualcosa per Emiliano?

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 28 gennaio: in convento si presenta lo zio di Penny. Nico e Ginevra giungono ad un punto di svolta.

Nelle precedenti puntate di Che Dio ci aiuti 6 abbiamo visto Suor Angela tornare a vivere ad Assisi, suo luogo di nascita. Qui la suora si ritrova ad affrontare un passato che ricorda a malapena, ma che, tuttavia, è ancora in grado di ferirla. Parallelamente, Nico e Ginevra cominciano a litigare. I due ragazzi sono sempre più distanti e Ginevra è sempre più interessata ad Erasmo, un nuovo ragazzo dal passato turbolento. Monica, invece, non sa cosa fare della sua vita, divisa tra l’inseguire l’amore, la realizzazione personale o addirittura la maternità.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 28 gennaio: Suor Angela ha flash del suo passato

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti scopriamo che al convento giungerà lo zio di Penny per riportarla a casa. Azzurra non vorrà cedere la bambina, ma Suor Angela la spingerà a fidarsi, sostenendo che non sia giusto dare giudizi affrettati sulle persone. Alla fine però il presentimento si Azzurra si rivelerà corretto.

In seguito ad un aspro litigio con Ginevra, Erasmo tornerà a frequentare la sua vecchia compagnia. Lei lo vedrà da lontano e ne rimarrà profondamente delusa. Erasmo compirà poi una bravata che lo costringerà ad un periodo di riposo.

Monica deciderà di iniziare un percorso di psicoterapia con Emiliano, ma il ragazzo fraintenderà la sua richiesta di un appuntamento, pensando che si tratti di un’uscita galante. Nel frattempo Monica, spinta da Suor Angela ad aiutare Erasmo durante la convalescenza si sentirà sempre più attratta da lui.

Ma cosa succede a Suor Angela? L’esperienza di Erasmo le ha risvegliato degli spiacevoli ricordi.

Che Dio ci aiuti andrà in onda giovedì 28 gennaio alle ore 21.25 su Rai 1. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per non perdervi neanche una delle novità della serie.