Natalija Ilic, sexy dottoressa dagli occhi di ghiaccio – FOTO

Natalija Ilic continua ad incantare i suoi tanti fan dei social grazie alla bellezza dei suoi profondi occhi azzurri e alla sensualità delle labbra carnose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_

Natalija Ilic, grazie all’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, conferma sempre di più la posizione acquisita di regina dei social. La bellezza serba ha infatti regalato ai suoi tanti follower l’emozione di una foto capace di togliere letteralmente il fiato. Il fascino di Natalija è uno di quelli che non ha bisogno di mostrarsi necessariamente senza veli per incantare, in questo caso è bastato infatti il primo piano del suo splendido volto. Le labbra carnose, perfettamente delineate da un rossetto dal colore acceso e il trucco che mette in risalto la bellezza dei suoi occhi azzurri, sono riusciti a far saltare un battito a moltissimi. I lunghi capelli neri, le ricadono mossi su una spalla e incorniciano la perfezione dell’immagine. Natalija con i suoi colori e la profondità dello sguardo in questa foto riesce perfettamente ad incarnare il fascino proprio delle donne dei balcani.

La vita privata di Natalija Ilic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_

Natalija Ilic è amata in particolare da una determinata fetta di pubblico ovvero quella composta dagli sportivi italiani. Da diversi anni infatti la bellezza serba è stabilmente fidanzata con il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Un amore nato ormai già da diversi anni e che l’ha portata a conquistare l’affetto soprattutto dei tifosi bianco celeste. Natalija, prima di trasferirsi a Roma, è riuscita a laurearsi in medicina a Novi Sad. Proprio per questo è ormai conosciuta come la “dottoressa di Milinkovic-Savic” anche se al momento sembra aver deciso di appendere, almeno per un po’, il camice al chiodo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @natalija_ilic_

Da tempo infatti Natalija è sempre più attiva sui social dove i suoi oltre 18 mila follower hanno la fortuna di ammirare le foto del suo fascino serbo.