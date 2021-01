Ainett Stephens: baby doll improvvisato a lavoro, è travolgente – FOTO

La modella Ainett Stephens è concentrata nel suo lavoro e non si accorge della sua bellezza travolgente del suo “diverso” baby doll.

La modella di origini venezuelane, Ainett Stephens, in questo periodo si sta dedicando al suo lavoro direttamente dalla sua abitazione iberica. E nella giornata di oggi ha colto l’occasione per mostrarsi all’opera. Se si dovesse fare un excursus riguardo alla sua carriera nell’ambito della moda, risulta che la fisicità della soubrette di Bolìvar sia cambiata più volte con il passare degli anni. Da momenti di magrezza, seppure mai estrema, ad altri in cui lei appare sfoggiando il suo fisico dalle forme amabilmente più rotonde. Eppure entrambe le versioni, compresa dunque quella attuale, sembrano rendere giustizia al suo ed altrui auspicato ideale di bellezza.

Ainett Stephens travolge nel suo “diverso” lunedì di lavoro

Un piccolo dettaglio muove la curiosità degli innumerevoli ammiratori di Ainett. La showgirl indossa per il suo nuovo scatto su Instagram un capo dalla tinte chiare e prettamente estive. Una decisione che poggia con certezza le sue basi sulla comodità. Ad ogni modo, come ha modo di sottolineare qualche suo fan, gli short bianchi e la canotta tendente all’acquamarina, le vestono come un semplice ma perfetto baby doll. Come si direbbe in questi casi?: “La classe non è acqua“.

“Buon Lunedì, chi sta lavorando in Smart working? Fatemelo sapere nei commenti 🤍” ecco come esordisce nella didascalia la storica Gatta Nera di Piano Insegno nel Mercante in Fiera.

In seguito ad i suoi esordi nel mondo dello spettacolo e alle successive apparizioni televisive in molte trasmissioni, come Saturday Night Live, oppure da Ciao Darwin allo show di Chiambretti. Oggi Ainett si ritiene una donna pienamente realizzata, e nonostante i suoi fan attendano il suo ritorno in tv, la sua vita di mamma nel frattempo non fa che renderla felice.