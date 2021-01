Ludovica Pagani atomica. L’influencer posta FOTO da brividi. La giornalista sportiva ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans su Instagram

Ludovica Pagani è nata a Bergamo il 25 giugno del 1995: diplomata in un liceo linguistico, ha deciso di intraprendere la strada universitaria iscrivendosi al corso di economia e management presso l’Università di Milano, e dopo un po’ di anni di sacrifici, è riuscita a laurearsi. Dopo aver concluso gli studi Ludovica ha deciso di buttarsi nel mondo del lavoro e si è avvicinata sempre di più al mondo dello sport e della televisione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Ludovica Pagani ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica è una giornalista, una giocane influencer di grande successo e considerata da anni ormai l’antagonista di Diletta Leotta. Subito dopo aver conseguito la laurea si è avvicinata al mondo dello sport grazie ad alcune collaborazioni con la testata Up, un giornale di Bergamo. Ludovica qui ha avuto una preziosa esperienza come giornalista. Una carriera tutta in discesa, ricca di colpi di scena e di soddisfazioni che l’hanno portata ad avere il successo smisurato che ha ad oggi sia in televisione che sui social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ludovica su Instagram è seguita da milioni di persone che ogni giorno commentano tutti gli scatti che pubblica sul suo profilo, lasciandole tantissimi commenti di apprezzamento sicuramente davvero tanto meritati.