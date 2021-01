Alessia Marcuzzi: il ritorno a Le Iene, come non l’avete mai vista – VIDEO

Finalmente Alessia Marcuzzi torna alla guida de Le Iene: tra festeggiamenti e preparativi si mostra come non l’avete mai vista.

La conduttrice televisiva, Alessia Marcuzzi, chiarisce finalmente sul ritorno de Le Iene. Le indagini ed i servizi, in onda come sempre su Italia 1, riprenderanno ufficialmente nei prossimi giorni. Molti telespettatori, dopo l’ultima puntata del 29 dicembre, stavano giusto chiedendosi quando la trasmissione sarebbe ripartita, e per non deluderli l’affezionatissima conduttrice ha deciso di lasciare aperto un bellissimo scorcio sulle novità in arrivo. Per annunciare la ripartenza delle riprese Alessia ha pubblicato un video tre ore fa dove regala il meglio di sé.

Alessia Marcuzzi a Le Iene: “stiamo tornando”

Nell’elettrizzante video condiviso sul suo profilo Instagram, l’attrice ed ex modella romana, mostra una serie di preparativi piacevolmente ritmati in occasione di uno shooting. Uno dei programmi più seguiti dagli italiani sta per ripartire, ed i suoi presentatori danzanti all’interno dello studio televisivo appaiono in piena forma.

Alessia, con tanto di mise en place è pronta per lo spettacolo e non esita a darlo a vedere. Durante le riprese si mostra in compagnia dell’ironico toscano Nicola Savino. Entrambi, tra uno scatto e l’altro dei fotografi, si daranno a sfilate di vario genere ed a scherzosi passi di danza.

Oltre a le loro azioni ed alle movimentate immagini, il messaggio di Alessia lanciato ad i suoi follower è ormai chiaro: “stiamo per tornare😎“. Questo è solo un assaggio delle tante avventure che affronteranno nella nuova stagione. Adesso non resta che rimanere in attesa e soprattutto sintonizzati sul giusto canale.