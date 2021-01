Elenoire Casalegno, gonna mini per il suo look british style: pazzesca in total black – FOTO

Quanto può fare la differenza una frangia di capelli per completare un look? Questa è la domanda esistenziale che si pone Elenoire Casalegno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

La carriera di Elenoire Casalegno in tv è costellata di grandi partecipazioni al fianco di personaggi come Massimo Lopez e Lello Arena in programmi come “Scherzi a parte” o con la conduzione del “Festivalbar” che ha per anni entusiasmato intere generazioni di appassionati alla musica.

Nel 2016 è stata anche un volto noto al Grande Fratello Vip arrivando alla finalissima, ma abbandonando la trasmissione a testa alta per il rigore e semplicità che l’ha sempre contraddistinta e che i suoi 809mila fan su Instagram apprezzano molto.

LEGGI ANCHE –> Erica Piamonte “è tornata”. Nuovo look per lei: top scollatissimo con decolleté in primo piano – FOTO

Elenoire Casalegno, aria di cambiamenti in vista: frangetta sì o no?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE –> Filippa Lagerback, “solo una volta a settimana”. È boom di like – FOTO

Questo 2021 è all’insegna dei cambiamenti per molte dive dello spettacolo, non solo relativamente lo stile di vita ma anche per tutto ciò che ruota intorno all’immagine estetica con cui ci si presenta. Elenoire nell’ultimo post condiviso nella sua pagina Instagram scrive ai fan:

“Frangetta si, frangetta no, corti, lunghi, scalati…voglia di cambiare. #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest #cambiamenti”. Lo chiede commentando una sua vecchia foto in cui appunto la frangetta era decisamente più evidente rispetto alla lunghezza attuale. Taglio netto e forse anche meno aggraziato per il suo viso gentile e raffinato.

I fan però sono gentili e le concedono tutto: “Con te vale tutto😘”, “Non ricordo un tuo look che non mi sia piaciuto ❤️”, “Ogni volto che ho visto te con la frangetta correvo dal parrucchiere perché la volevo pure io😘”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Nello scatto Elenoire sfoggia un outfit molto british con gonna cortissima check verde e blu scuro, cuissard alti al ginocchio e chiodo di pelle. Molto aggressiva ma allo stesso tempo raffinata per via della borsa a mano che regge con eleganza sopraffina.