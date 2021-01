Federica Fontana: “Vi racconto la mia vita nel segno dello yoga”

Federica Fontana racconta alle telecamere di YesLife la sua vita nel segno della yoga che da tre anni a questa parte l’ha resa più serena

Capelli biondi, occhi azzurri, temperamento tosto, un corpo scolpito e un grande amore per lo sport. È mamma, modella, showgirl, conduttrice e blogger e nella sua vita c’è un solo mantra: yoga e sana alimentazione. Lei è Federica Fontana che dello sport e del benessere ne ha fatto uno stile di vita.

L’abbiamo conosciuta tra gli anni Novanta e Duemila sul piccolo schermo in tanti programmi di successo, da La sai l’ultima, a Paperissima, da Mai dire gol fino a Guida al campionato e Controcampo. L’amore per il calcio e lo sport in generale sono stati il filo conduttore della sua vita che oggi si ispira ad una disciplina millenaria che va oltre la performance e i risultati, lo yoga.

Della sua vita nel segno dello yoga Federica ci ha parlato nella nostra video intervista dicendoci proprio tutto di questa pratica che la rende una donna serena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Chi è oggi Federica Fontana

Donna, madre, impegnata in tante cose nuove, che resiste al Covid come stiamo facendo tutti quanti e che spera di poter tornare presto ad essere libera di poter fare quello che le piace fare

Lo yoga oggi è la tua filosofia di vita, descrivicelo in tre parole

Consapevolezza perché con lo yoga prendi consapevolezza, flessibilità perché ne dai alla tua mente e al tuo corpo e quotidianità perché lo faccio tutti i giorni

Quando ti ci sei avvicinata?

Non è stato un amore a prima vista. Mi ci sono avvicinata 10 anni fa ma forse non eravamo ancora pronti ad innamorarci l’uno dell’altra quindi tre anni fa ho ripreso a fare yoga e da allora non l’ho più abbandonato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Cosa ti ha affascinato di questa disciplina?

Più che fascino ho trovato dei benefici. Quando trovi beneficio poi non lo molli più

Lo yoga ti ha cambiato?

Mi ha reso più serena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Se tornassi indietro faresti ancora questa scelta?

Sì, assolutamente. È una scelta, un incontro, in un momento speciale della vita dove si è pronti a questo cambiamento

