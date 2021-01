Federica Pacela e il nuovo scatto da urlo, fisico più esplosivo che mai in costume: la settimana inizia alla grande

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Dopo il periodo a cavallo di Natale trascorso in Italia, Federica Pacela è tornata nel suo habitat naturale. La influencer 34enne ha fatto ritorno alle isole Canarie, lì dove ormai è di casa da diverso tempo. Un ritorno che ha fatto felici i suoi fan del luogo, ma anche quelli rimasti in Italia. E il motivo è facilmente intuibile. Nell’arcipelago in mezzo all’Oceano Atlantico, abbiamo la possibilità di vederla di nuovo in costume e sognare ad occhi aperti.

Federica Pacela, stratosferica in costume: prorompente davanti e dietro, il lato B è una garanzia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Le temperature miti della zona, lontane dal freddo inverno italiano, fanno sì che Federica si esibisca nuovamente in pose appariscenti e mettendo in mostra le sue grazie. Soprattutto, ritorna una abitudine che i suoi fan accaniti conoscono bene, ossia quella del ‘culedì’. Ad inizio settimana, una soggettiva del suo lato B, che aiuta a riprendere con lo spirito giusto le incombenze della vita quotidiana. E anche questa volta, Federica non ci delude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

A bordo piscina, di spalle all’obiettivo, mostra un posteriore più esagerato che mai. Il perizoma quasi scompare, le curve sono ammalianti, così come quelle che si intravedono del lato A. Una vera bomba, come sempre.