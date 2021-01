Un ragazzo di 29 anni è scomparso da Foggia da venerdì scorso ed i familiari hanno denunciato la scomparsa lanciando anche un appello sui social.

Ore di apprensione a Foggia, dove da tre giorni non si hanno traccia di un ragazzo di 29 anni. Il giovane sarebbe scomparso venerdì scorso, quando è uscito di casa dicendo ai familiari che si stava recando da un amico. Da quel momento non si hanno più notizie e la famiglia ha lanciato un appello sui social nel tentativo di ritrovarlo. Anche la nota trasmissione Rai Chi l’ha Visto? si sta occupando del caso aprendo una pagina sul proprio sito con le informazioni sul ragazzo.

Foggia, esce di casa per andare da un amico: ragazzo di 29 anni scomparso da tre giorni

SCOMPARSO a Foggia Venedì 22/01 pomeriggio intorno alle 15.00, vestito con gli stessi indumenti della foto.

Da venerdì scorso, 22 gennaio, non si hanno notizie di Marco Ferrazzano, ragazzo 29enne di Foggia. Stando a quanto ricostruito, il giovane sarebbe uscito di casa intorno alle 15 comunicando ai familiari di uscire per circa un’ora andando da un amico. Non vedendolo più rientrare, la famiglia ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno così avviato le operazioni di ricerca per provare a rintracciare Marco, ma fino ad ora quest’ultime non hanno dato esito.

La sorella, dopo la denuncia, ha lanciato un appello sui social chiedendo la massima condivisione e pubblicando una foto del fratello. “Marco – ha scritto la sorella Miriam su Facebook- è vestito con gli stessi indumenti della foto. Chiedo a tutti voi, chiunque l’abbia visto, di darci qualsiasi tipo di notizia“.

Alcune ore fa anche la redazione del noto programma Chi l’ha Visto? ha aperto una pagina sul proprio sito e ha condiviso il link sui social per aiutare la famiglia. Al momento della scomparsa, si legge sulla pagina del sito, Marco indossava un giubbotto blu scuro con cappuccio, maglione blu scuro con scritta sul retro bianca, jeans chiari con strappi altezza ginocchia e scarpe nere.

Sulla pagina di Chi l’ha visto?, inoltre, si legge che il 29enne uscendo di casa non ha portato con sé il cellullare ed i documenti d’identità.