La dichiarazione ufficiale dell’FBI di Los Angeles in merito all'”Operazione Lost Angeles”, nel sud della California.

Almost three dozen missing children have been recovered in Southern California during a recent operation, the FBI announced. https://t.co/OG3K1Jn4Fd — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 23, 2021

Un’indagine nel sud della California, soprannominata “Operazione Lost Angeles”, ha salvato 33 bambini scomparsi nelle ultime settimane. Secondo il comunicato ufficiale dell’FBI, l’idagine multi-agenzia ha riferito che molti dei minori “vulnerabili” ritrovati sono stati coinvolti nel traffico di esseri umani. Kristi K. Johnson, assistente del direttore dell’FBI, riporta i dati delle autorità: non tutti i bambini sono state vittime di gravi circostanze: 8 hanno subito abusi sessuali e un bambino è stato rapito da un genitore non affidatario. Si tratta di una realtà sempre più radicata in California. Difatti, l’esito delle ricerche dell’FBI parla chiaro: negli ultimi anni è stato rilevato un picco nei crimini legati alla tratta di esseri umani. La direzione delle autorità aveva segnalato oltre 1.800 indagini in sospeso a novembre 2020 e nello stesso anno l’FBI avviò 664 indagini sul traffico di esseri umani a livello nazionale, effettuando 473 arresti.

LEGGI ANCHE >>> #IoNonMiRinchiuderò: nuovo Hashtag contro il lockdown

Il traffico di esseri umani: la schiavitù moderna

33 missing children rescued in massive LA-based human trafficking operation, FBI said Friday. https://t.co/uSxoWVsVtA — NBC News (@NBCNews) January 23, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Putin sull’indagine di Navalny: “Noioso. Il palazzo non mi appartiene”

Secondo quanto riporta FOX 11 Los Angeles, più di due dozzine di forze dell’ordine e agenzie non governative hanno partecipato all”‘Operazione Lost Angeles”, avviata lo scorso lunedì, 11 gennaio, in occasione del Mese di sensibilizzazione sulla tratta di esseri umani. “Per libera scelta o per coercizione, non è raro che le persone salvate ritornino nel traffico sessuale come vittime delle tratte di esseri umani a fini commerciali.” – ha continuato l’assistente del direttore dell’FBI, definendo schiavitù moderna il commercio di esseri umani. “Molti dei bambini salvati sono tornati nel traffico sessuale a scopo di lucro dopo essere stati localizzati dalle autorità.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

An investigation in Southern California dubbed “Operation Lost Angels” found 33 missing children in recent weeks, including two youths found multiple times at commercial sex-trafficking locations.https://t.co/oU0VpmuXSy — USA TODAY (@USATODAY) January 24, 2021

L’operazione ha portato all’apertura di molteplici indagini e all’arresto di un sospetto trafficante di esseri umani.

Fonte Fox 11 Los Angeles