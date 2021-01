Cosa sappiamo del rapporto tra Aurora Ramazzotti e la mamma Michelle? Scopriamo insieme un retroscena confessato dall’influencer

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono una delle coppie madre e figlia più gettonate e ammirate sul web. Il loro sorriso comune, il loro sguardo divertente e mai fuori luogo fa impazzire chiunque le guardi. La giovane influencer sta piano piano entrando a far parte del mondo dei suoi genitori, quello dello spettacolo anche se la parte social le piace un po’ di più. Ma prima della carriera e del lavoro, qual è il rapporto tra la figlia di Eros e la conduttrice svizzera? Arriva un retroscena.

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker, domani compie gli anni: l’età in tutte le lingue del mondo – VIDEO

Aurora Ramazzotti e Michelle: c’è un retroscena?

LEGGI ANCHE>>>Aurora Ramazzotti: i due lati più esposti al sole, “che bambola” – FOTO

La figlia di Eros E Michelle è molto attiva sui social dove attraverso le storie interagisce quotidianamente con i suoi fan che crescono sempre di più. Ultimamente ha svelato un retroscena sul rapporto con la madre, apparentemente rose e fiori ma in realtà molto complicato specialmente durante l‘adolescenza. “Ero ribelle e io avrei fatto di tutto per trasgredire le regole” ha confessato l’influencer. Ha poi aggiunto di dover ringraziare Michelle per averla educata e cresciuta bene e che se sua figlia dovesse essere come era lei la bastonerebbe. Non ha di certo lasciato da parte il papà Eros, anche lui molto importante: “Mi ha insegnato ad essere forte”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

In questo periodo di incertezze, Aurora ha due costanti nella sua vita: i suoi genitori. E non potrebbe desiderare di meglio. Dopo il Covid, la piccola influencer sta cercando di impegnarsi sempre di più nel lavoro.