Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: mentre Liam e Hope discutono, Eric e Ridge commentano i progressi di Thomas.

Nonostante Brooke abbia cercato di convincerla che Thomas è malato, Hope non abbandona il suo piano. La ragazza vuole riavvicinarsi all’ex fidanzato per portargli via Douglas e per farlo ha bisogno che Thomas creda alle sue buone intenzioni. Ciò la porta sempre più lontana da Liam, che si sente ignorato da lei. Il giovane Spencer ha deciso di tornare a lavorare nell’azienda del padre e come lui ritiene che quella di adottare Douglas non sia una buona idea. Nel frattempo Thomas è stato colto di sorpresa da Zoe, che lo ha baciato per convincerla a non tornare da Hope.

Beautiful, anticipazioni 27 gennaio: Liam si oppone ad Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam ed Hope continueranno a litigare. Liam accuserà la fidanzata di essere ossessionata dall’idea di togliere Douglas a Thomas e l’avvertirà che il Forrester non accetterà mai di lasciarle la custodia senza chiedere qualcosa in cambio. Hope ometterà clamorosamente a Liam di aver ricevuto una proposta da parte di Thomas, ma non si lascerà scalfire dalle sue parole. Nel frattempo Steffy sarà sempre più preoccupata all’idea che il fratello si lasci circuire da Hope.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che alla Forrester, Eric e Ridge si mostreranno molto colpiti dai nuovi modelli di Thomas. Poi Ridge renderà nota ad Eric la sua preoccupazione riguardo a dell’acido corrosivo, utilizzato per pulire lavatrici industriali… e se qualcuno dovesse farsi male?