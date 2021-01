Lo scatto di Bernie Sanders su una sedia pieghevole con indosso caldi guanti va virale tanto da diventare oggetto di diversi meme. Il senatore decide di stampare l’immagine su maglie e felpe e donare il ricavato a un ente benefico.

Bernie Sander seduto con le muffole al giuramento di Biden dello scorso 20 gennaio. Un’immagine diventata virale che ha accesso la creatività sui social tanto da diventare l’oggetto di innumerevoli meme. Durante l’inaugurazione della presidenza molti gli outfit sfoggiati tanto da trasformarla in una vera e propria passerella. Ma a catturare l’attenzione è il look casual del senatore socialista.

Seduto con le gambe incrociate su una sedia pieghevole, Sanders indossa la mascherina. Infreddolito è avvolto in una giacca a vento. In particolare sono i guanti indossati da Bernie ha colpire. E’ proprio il loro aspetto confortevole a rendere caratteristico lo scatto.

Il mondo ne è talmente affascinato da utilizzarlo per tantissimi meme. Sanders viene collocato in sfondi diversi creando immagini divertenti. Passa dal Trono di Spade, alla panchina di Forrest Gump, al tavolo accanto a Marina Abramovich. Insomma la sanders mania è dilagata in tutto il mondo. Il suo successo incredibile.

Bernie Sanders sfrutta la popolarità a vantaggio dei bisognosi

Sanderes ha commentato di essere “divertito” da tutto questo rumore creatosi a seguito della diffusione dello scatto. Il senatore oltre il lato comico coglie l’aspetto buono della vicenda. Ha deciso di stampare la foto su magliette e felpe realizzate in cotone organico. Il ricavato delle vendite sarà donato interamente alla ‘Meals on Wheels‘, ente a sostegno degli anziani che si trovano in condizioni di basso reddito.

L’obiettivo dell’iniziativa è raggiungere un paio di milioni di dollari. I primi capi sono già andati sold out nel giro di qualche ora. Sono in vendita sullo shop online del senatore del Vermont. Sul sito è apparsa la comunicazione che a seguito delle tantissime richieste i tempi di consegna si allungano. Il 79enne ha raccontato divertito durante il programma della Nbc Late Night che in quel momento stava cercando di riscaldarsi prestando attenzione a quello che stava accadendo. Non si aspettava di riscuotere un tale successo. Lo stesso per la professoressa del Vermont che ha realizzato i guanti che indossava in quel momento.

Creati per hobby con un vecchio maglione e bottiglie di plastica riciclata, sono esauriti sul profilo di Etsy della maestra quarantenne, Jean Elillis, inondata dalle richieste.