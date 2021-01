Carolyn Smith nuovo ostacolo: “Sono a pezzi”

Carolyn Smith non riesce ad uscire dal vortice nero: prima la malattia e la constatazione poi un dooroso lutto

Carolyn Smith non ce la fa proprio a voltare pagina ed essere serena. Come è ben noto la giudice di Ballando con le Stelle combatte da diversi anni contro il cancro e quando sperava di poter finalmente pronunciare la parola fine è arrivata la delusione più grande.

Il male è sparito ma ci sono ancora delle infiammazioni e delle cellule da tenere sotto controllo. Ecco perché la coreografa dovrà fare ancora degli esami nei prossimi mesi.

Una notizia che l’ha buttata giù un bel po’ tanto da sparire dai social per diversi giorni lasciando i fan in ansia, ma come al suo solito si è poi ripresa, è ritornato il buon umore e ha promesso di non perdere il sorriso come ha fatto fino ad ora.

Ma come se non bastasse, dopo tutto questo è arrivata per lei un’altra stangata. Un lutto e una perdita di una persona cara che non avrebbe mai voluto vivere.

Carolyn Smith, addio triste ad un caro amico

A parlare del lutto che ha colpito Carolyn Smith è stata proprio lei sul suo profilo Instagram. Ha voluto condividere questo momento di difficoltà con i suoi follower. Una notizia che ha definito scioccante e che l’ha lasciata senza parole.

L’addio ad un caro amico, un legame profondo e di lunga data. Si tratta di Ron, la coreografa non cita il cognome ma spiega che si sono incontrati quando lei aveva solo 16 anni.

Poco più sotto però spiega tutto. “È con grande tristezza – scrive subito dopo Carolyn Smith – che apprendo della morte del mio amico di vecchia data Ron Montez a causa del Covid. Ho incontrato Ron per la prima volta quando avevo 16 anni a Los Angeles. Era il campione latinoamericano degli Stati Uniti con la sua bellissima compagna Liz Curtis”.

Il suo amico Ron è andato avanti con la carriera del ballo diventando insegnante e coach di danza di fama mondiale. Per la giudice di Ballando con le Stelle era un “ballerino straordinario” con uno spirito bello e gentile.

“Non importava da quanto tempo non lo vedevi o sentivi… riprendevi sempre da dove avevi interrotto –ha concluso Carolyn Smith -. Il mio affetto va ora alla sua famiglia e ai suoi amici” augurandosi che possa essere lassù insieme agli angeli che lo portano sotto le loro ali.