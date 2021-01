La Regina Elisabetta: importante decisione. Riguarda il futuro di William e Kate

La Regina Elisabetta II ha preso un’importante decisione che verrà resa nota in una data assolutamente significativa. Riguarda il future re e la consorte

La Regina Elisabetta è sul trono del Regno Unito dal 1953. Da 68 anni regge una delle monarchie più importanti del mondo ed è una delle sovrane che più a lungo ha ricoperto la propria carica. Ha visto alternarsi di fronte a lei primi ministri della caratura di Winston Churchill e Margaret Thatcher, ha incontrato gli uomini e le donne più potenti del mondo, ha segnato decisamente la storia di un secolo controverso come quello passato. All’età di 94 anni tiene ancora l’ago della bilancia delle sorti del proprio paese e dei membri di tutta la famiglia reale.

L’ultimo anno, quello della pandemia, l’ha costretta (come tutti) a lunghi periodi di assenza per proteggersi e isolarsi dietro le mura di Buckingham Palace. Il marito, Filippo d’Edinburgo, quest’anno compirà ben 100 anni. Difficile pensare a che tipo di celebrazioni possano essere fatte poiché l’Inghilterra è attualmente lo stato con il tasso di mortalità per Covid più alto del mondo.

Tuttavia, la regina Elisabetta ha preso un’importante decisione che riguarderà il principe William e Kate Middleton. Quando verrà resa nota?

La regina Elisabetta: cosa ha deciso per William e Kate

Proprio in questo periodo di forte crisi dovuta alla pandemia da Coronavirus in atto, due membri della famiglia reale si sono prodigati con ogni mezzo senza far mai sentire l’assenza della monarchia. Il Principe William sente forte la responsabilità di essere il futuro erede al trono dopo il padre, Carlo. A fianco a lui, Kate Middleton, stacanovista, perfettamente consapevole del suo ruolo, un vero esempio di eleganza e raffinatezza.

Per il loro ttavo anniversario di matrimonio, la regina Elisabetta aveva assegnato a quest’ultima il titolo di Dama di Gran Croce. Per i duchi di Cambridge si prospetta un’ altra onorificenza che verrà conferita il 29 aprile, giorno in cui ricorrerà il 10° anno dalle loro nozze.

La regina sembra apprezzare tantissimo la consorte del nipote. Poco interessata alle sue origini borghesi, è entusiasta invece per la nuova linfa che ha saputo donare alla monarchia e dell’immagine rinnovata e prodiga che ha dato alla famiglia reale. Tra le due i rapporti sarebbero idilliaci. A quanto pare Kate ha addirittura spiegato alla regina il funzionamento delle piattaforme di messaggistica istantanea e video conferenza per tenersi in contatto con i nipoti.