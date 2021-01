Floriana Messina “strappa” un tripudio di likes su Instagram per una performance rilassante e seducente: curve all'”impazzata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

La bellissima giornalista napoletana ha regalato uno spettacolo fantastico di curve al pubblico in delirio di Instagram. Una Floriana Messina in formato sexy “bomb” per la gioia incontenibile di tutti gli amanti del calcio e delle belle donne. La web influencer, tifosa del Napoli Calcio, di origini potentine è sbarcata sui social, cavalcando l’onda della concorrenza spietata delle dive in rampa di lancio, a quei tempi.

Si è distinta con classe e convinzione dei propri mezzi e delle qualità da sexy girl, che solo poche modelle al giorno d’oggi possono vantare. Ha iniziato la carriera per finire sulle riviste gossip a livello nazionale, ma ben presto l’ago della bilancia delle sue ambizioni si sposta in un mondo completamente sconosciuto per lei. Da “neofita” giornalista guadagna immediatamente il favore dei “pronostici” tra gli opinionisti del parterre e gli addetti ai riflettori.

Ora invece quello “sgabello” da “Miss” della tv locale nessuno glielo potrà togliere, se non la diretta interessata, per puntare ancora più in alto

Floriana Messina “senza freni” su Instagram: i fan non abbassano la guardia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Tra una “donnina” e l’altra c’è sempre lei ad interrompere il “ciclo” della concorrenza tra le sexy influencer d’Italia. Parliamo di Floriana Messina, la diva giornalista che ha fatto innamorare davvero tutti.

Il fascino irresistibile è una delle colonne portanti del suo repertorio di forme micidiali. Per sua stessa ammissione vi si era sottoposta ad interventi di chirurgia estetica, che ora la “disegnano” completamente rivoluzionata, rispetto ai primi tempi del Grande Fratello, dove appariva più “grassottella” e “paffutella”.

Oggi Floriana non ha più alcun pregiudizio sul proprio aspetto fisico, che nel frattempo ha guadagnato posizioni di privilegio, in particolare su Instagram. Nell’ultima performance da capogiro, i fan non sono riusciti a trattenere la libidine, non appena Floriana, seduta comodamente sul letto ha “arrestato il tempo”, scoprendo la parte migliore del suo repertorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

La giacchetta bianca di lana invernale apre il “sipario” e mette in mostra un paesaggio di curve superbe. Uno spettacolo “vietato ai minori” che non è passato inosservato ai “cuori più forti”: “TIRALE FUORI🤤🍼🍼💦; La bellezza ❤️; Gioia…❤️ fantastica!!!; Dea della bellezza. Nient’altro.❤️🌹💯”