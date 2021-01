Francesco Buffon è morto: il dramma atroce. Cison in lutto: una grave scomparsa che ha scatenato la solidarietà del web. Aveva solo 59 anni

Francesco Buffon ha tragicamente perso la vita e la sua morte ha gettato nello sconforto tutto il suo paese. La comunità di Cison si è stretta al dolore della famiglia. Aveva solo 59 anni e la sua scomparsa sarà molto difficile da superare per i suoi cari. Veniva soprannominato “Tuben”, perché era uno degli idraulici più validi e i suoi clienti lo ricordano con molto affetto. Tutte le condutture idriche portano il suo nome e i suoi clienti possono testimoniare e ricordare i loro incontri.

Morto Francesco Buffon, il dramma atroce

Francesco era un uomo molto buono, amava cantare con i suoi cari, stare in compagnia e sapeva come farsi volere bene. Era risultato positivo al covid nelle ultime due settimane, la sua situazione clinica è improvvisamente peggiorata e lo hanno portato al decesso nelle ultime ore. Ha lasciato centinaia di amici che gli volevano bene ma in particolar modo la sua famiglia, i figli Lisa e Michele, i fratelli e tutti i suoi parenti che oggi piangono la sua scomparsa. Era una persona molto estroversa che ha lasciato un bel ricordo a tutti quelli che ha incontrato nel corso della sua vita.

Numerosi i messaggi di cordoglio sul web ad uno degli uomini più amanti di Cison. Il paese si stringe al dolore della sua famiglia.