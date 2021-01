Giulia De Lellis in versione casalinga nel suo nuovo appartamento: un incanto. L’influencer ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate del mondo del web. Quasi 5 milioni di followers in quasi 5 anni di carriera: ha esordito infatti nel lontano 2016, quando ha deciso di scendere le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare il tronista di allora che era Andrea Damante. Non ci fu più gara quando si guardarono negli occhi già la prima volta: dopo qualche mese Andrea la scelse e se la portò a casa, per la gioia di tutti i telespettatori.

Giulia De Lellis ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Giulia e Andrea hanno vissuto una vera e propria favola moderna che ha fatto sognare migliaia di telespettatori, purtroppo la loro storia è giunta a termine quando lei ha scoperto che lui l’aveva tradita una serie interminabile di volte. Non fu la fine definitiva, però: sono tornati insieme diverse volte e si sono lasciati ufficialmente alla fine dell’estate 2020, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma.

Adesso Giulia è felice al fianco di Carlo Berretta, ragazzo che ha conosciuto la scorsa estate mentre era in viaggio con Andrea Damante a Forte dei Marmi. Carlo e Andrea erano molto amici prima di questa storia: ovviamente, ad oggi, non si parlano più.