Laura Torrisi, bella, scollata e piena d’amore: “Si Lo amo…” – FOTO

Laura Torrisi condivide con i suoi 1,3 milioni di seguaci due scatti: il primo è un selfie ed il secondo è la foto di un tramonto mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

L’attrice scrive: “Amo quest’ora. Amo i tramonti. Non c’é giorno e luogo in cui mi possa trovare, in cui io non lo cerchi“.

E ancora: “Deve vivere un piccolo principe in me, non c’è altra spiegazione“.

“Un piccolo principe dentro, una principessa fuori” le scrive un suo followers tra i commenti: il post è piaciuto a tutti, tanto da aver raggiunto i 26.000 like in quattro ore.

Laura Torrisi racconta la sua esperienza sul set dopo l’arrivo di sua figlia: “...è stato faticoso“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Durante una delle sue interviste, Laura ha raccontato alcune esperienze vissute sul set, dopo l’arrivo della piccola Martina e di come sia riuscita a tornare a lavoro dopo così poco tempo: “Ho partorito il 13 dicembre del 2010 e dopo tre mesi ero già sul set. La dieta, il calo di ferro e tutte le sensazioni post parto. In effetti è stato faticoso, ma la voglia di tornare al lavoro era così grande! La bimba è sempre venuta con me e lo stacco non è stato forte: sono riuscita a vederla, a coccolarla“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

E ancora: “E’ dura ma puoi farcela. Risparmi il fiato e prendi il via, come quando inizi a correre“.