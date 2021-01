Maddalena Corvaglia: il lato B è patrimonio dell’umanità – FOTO

L’attrice e conduttrice televisiva, Maddalena Corvaglia sale sulla scala del “Paradiso” e detta “legge” con la sua bellezza intramontabile

Un “colpo al cuore” per i follower e i sostenitori di una bellezza ancora limpida e perspicace come un tempo. Parliamo di Maddalena Corvaglia, la famosissima showgirl italiana, tornata in auge tra le “grazie” degli italiani, dopo il successo negli Stati Uniti D’America.

La vita d’oltremanica non ha regalato gli effetti sperati per Maddalena, che ha riscontrato diverse difficoltà, nel farsi valere e soprattutto farsi voler bene in qualità di moglie e compagna. E’ stata costretta a firmare le “carte della separazione” dal marito Stef Burns.

E probabilmente anche per questo motivo, nel cuore della Corvaglia è fiorita una nostalgia d’Italia, davvero “canaglia”. Di tanto in tanto, prende il primo volo e fa un salto nel suo Paese natale, senza dimenticare fan e sostenitori che hanno sempre avuto un debole per lei

Maddalena Corvaglia, scalata sexy in “Paradiso”: misura le “grandezze”

Da quando Maddalena Corvaglia ha fatto la sua prima comparsa sui social network, i follower non le hanno mai fatto mancare il calore e gli abbracci più affettuosi, anche se da molto lontano. La sexy showgirl ha fatto la “gavetta” in Italia come velina di Striscia La Notizia, insieme ad Elisabbeta Canalis. Ed ora entrambe hanno costruito una famiglia e dei “sogni” nella vastissima America.

In partiolare la Corvaglia è in Florida ed è proprio lì che si svolge la maggior parte dei suoi impegni. Inoltre da diva e velina del mondo dello spettacolo non poteva mancare un occhio di riguardo al proprio fisico, reso naturale e perfetto, dopo svariate sedute d’allenamento in palestra e all’aria aperta.

Nell’ultimo scatto che ha generato oltre 10 mila visualizzazioni, Maddalena è alle prese con una scala e un metro, come se la sua bellezza fosse elevata, tutto ad un tratto verso il “Paradiso”. Da sottolineare un lato B, patrimonio dell’umanità, mentre è in atto un “cambiamento” vero e proprio dal punto di vista del rivestimento paretale della propria casa. E voi, invece cosa ne pensate delle “abilità” da equilibrista della Corvaglia?