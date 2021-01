Scontro tra auto e mezzo pesante sull’autostrada: poliziotto perde la vita

Un poliziotto di 49 anni è morto in un incidente avvenuto nella mattinata di ieri sull’autostrada A2 in provincia di Reggio Calabria.

Un agente di polizia di 49 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto ieri mattina sull’autostrada A2 nel territorio di Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le prime informazioni, la vittima viaggiava a bordo di un’auto che si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al poliziotto 49enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 25 gennaio, sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Un agente di polizia è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto in direzione Villa San Giovanni, all’altezza di Seminara, comune in provincia di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Gallelli, poliziotto 49enne originario di Catanzaro, ma in servizio a Reggio Calabria. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Riformista, il 49enne viaggiava in direzione sud a bordo della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe impattato contro un mezzo pesante.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco, ma per il poliziotto non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Ancora un tragico evento colpisce la Polizia di Stato. I Poliziotti di Catanzaro piangono il Collega Giuseppe Gallelli… Pubblicato da ODV AssoPolizia Catanzaro su Lunedì 25 gennaio 2021

Diffusasi la notizia, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social network per la famiglia della vittima. Tra questi anche quello dell’Odv Assopolizia Catanzaro che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Ancora un tragico evento colpisce la Polizia di Stato. I Poliziotti di Catanzaro piangono il Collega Giuseppe Gallelli coinvolto in un incidente mortale. La Sezione ANPS di Catanzaro ed il Gruppo ODV ANPS si uniscono al dolore della famiglia“.