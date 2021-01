Report: patto generazionale tra Bossi e Salvini. Cosa stipulava l’accordo

Report. Secondo la trasmissione d’inchiesta di RaiTre, esisterebbe un patto intercorso tra l’ex leader della Lega, Umberto Bossi e l’attuale segretario di partito, Matteo Salvini

Secondo quanto riportato dall trasmissione d’inchiesta di RaiTre, Report, esisterebbe un patto generazionale intercorso tra l’ex leader della Lega, Umberto Bossi, e l’attuale segretario di partito, Matteo Salvini.

L’accordo risale al 2014. Salvini avrebbe promesso al Senatur una cifra pari a 450mila euro all’anno per mantenere lo staff composto dagli autisti e la segreteria del Presidente della Lega.

Il partito, inoltre, rinunciava a portare avanti l’idea di querelare Umberto Bossi per approvazione indebita. In cambio, però, cambio l’avvocato storico della Lega, Matteo Brigandì, ha dovuto rinunciare a parcelle per un valore di circa 6 milioni di euro.

Report: patto tra Bossi e Salvini. Le parole dell’avvocato Matteo Brigandì

Raggiunto dai microfoni di Report, l’avvocato Brigandì ha raccontato i termini dell’accordo intercorso tra Bossi e Salvini.

“Salvini mi ha chiesto un incontro, siamo andati a cena insieme” – ha detto lo storico legale del partito. Brigandì, creditore di 6 milioni di euro per i propri servizi svolti per la Lega, aveva chiesto al tribunale di Messina di sequestrare i fondi presenti nelle casse del partito.

“Da quell’incontro è nato un accordo. Bossi otteneva la presidenza del partito, la possibilità di esporre le proprie idee in segno di consiglio federale e di proporre delle candidature in Camera e Senato. In cambio io ho ritirato la richiesta avanzata al tribunale di Messina. Salvini ha risolto il suo problema e i soldi che c’erano sono spariti”