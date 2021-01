Alessia Marcuzzi, bellezza straordinaria senza trucco: incredibile – FOTO

Alessia Marcuzzi illumina Instagram con uno scatto in cui appare senza trucco e non si può credere alla sua bellezza: straordinaria

Alessia Marcuzzi appare in tutto il suo splendore su Instagram con uno scatto che toglie il fiato. Bellezza naturale allo stato puro, sembra un sole caldo che illumina i 5 milioni di followers.

Apprezzata per la sua semplicità dal pubblico, è una super donna che sa vestire i panni della “ragazza della porta accanto”. Nata come modella, ben presto si fa strada nel mondo dello spettacolo in ruoli sempre più importanti, fino a costruirsi una delle carriere più ricche nel mondo della televisione.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta e Can Yaman di nuovo insieme in segreto, poi salgono in camera

Alessia Marcuzzi bellezza incantevole, incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

LEGGI ANCHE –> Sanremo, Amadeus annuncia la co-conduttrice della prima serata: è una star internazionale

Il fisico snello e tonico ma formoso, si aggiunge alla prorompente simpatia, ed è un cocktail perfetto che la inserisce nella conduzione di programmi come Mai dire gol, le Iene, il Grande Fratello, ma fa anche film, fiction, insomma: non si ferma mai.

Arriva alla consacrazione come punto di riferimento della televisione quando diventa il volto imprescindibile dell’Isola dei Famosi. Anche quest’anno doveva tenerla impegnata, ma ha deciso di rifiutare l’incarico per affacciarsi a nuovi progetti, lasciando il timone alla collega Ilary Blasi.

Un’altra esperienza importante è stata la conduzione di Temptation Island, che ne ha evidenziato l’empatia con la quale è riuscita a mediare i sentimenti dei partecipanti.

Ora la vediamo presentare Le Iene insieme a Favino e la Gialappa’s Band, programma in cui è tornata nel 2018 dopo 13 anni di assenza, per la gioia dei fan. La coppia vincente infatti soddisfa non poco gli ascolti, e la Marcuzzi delizia spesso la visione del programma con look da urlo che evidenziano le sue forme perfette.

Fonte di abilità inesauribile, che ci regala un’ulteriore novità, pubblicizzata attraverso uno scatto che ferma il tempo e investe di luminosità lo spettatore. La Marcuzzi ha promosso una collezione di cosmetici che rispecchia i suoi ideali di bellezza, nel rispetto della pelle e dell’ambiente. Ogni persona ha la sua unicità che non va nascosta dal trucco, ma illuminata nella sua verità. Da qui il nome della linea: “Luce“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La pelle sana e splendente è perfettamente dorata, i lineamenti sono bellezza eterea che non ha bisogno di essere coperta da nulla. Con una semplice canotta bianca e un raccolto spettinato è meravigliosa. E Luce fu.