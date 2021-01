Antonella Elia parla del tumore al seno: “E’ un percorso doloroso”

Antonella Elia, in un’intervista a Panorama, ha parlato del tumore al seno contro cui sta combattendo, non risparmiando i dettagli più intimi

Dopo le accuse social rivolte contro Antonella Elia, la showgirl ha deciso di replicare in un’intervista a Panorama. L’opinionista, che è stata tacciata di insensibilità durante il confronto con Samantha De Grenet, ha voluto aprire il proprio cuore ai telespettatori, chiarendo che la sua intenzione non era quella di “colpire il dolore altrui“. Antonella, operata per un tumore al seno, ha parlato della malattia come di un’esperienza estremamente dolorosa, che ancora oggi porta con sé degli strascichi. “Mi hanno mutilata“, ha rivelato la Elia, che è attualmente in cura presso il dottor Andrea Botticelli.

Antonella Elia parla del tumore al seno: “Un percorso doloroso”

Operata nel 2016 per un tumore al seno, Antonella Elia ha deciso di fare chiarezza con i followers, che l’hanno accusata di non aver avuto rispetto per la malattia di Samantha De Grenet. L’opinionista, che ebbe la fortuna di scoprire il carcinoma ad uno stadio iniziale, si sottopose ad un’operazione che le permise di rimuovere il cancro.

Come raccontato dalla showgirl, inizialmente i medici le consigliarono di asportare entrambi i seni. Antonella, dopo aver consultato altri pareri, decise di affidarsi alle cure del dottor Andrea Botticelli. “Sono rimasta sotto stretto controllo per quattro anni, monitorata con esami ogni sei mesi e continuo ancora con i controlli annuali“: queste le parole dell’opinionista.

Antonella ha definito la propria malattia come un “percorso doloroso“, ribadendo di non aver mai cercato di strumentalizzarlo. Come da lei stessa ribadito, parlarne non è stato facile: la showgirl, che ha custodito gelosamente questa parte di sé, non avrebbe mai pensato di raccontarla in televisione.

“Questa mutilazione mi ha segnata“, rivela la Elia, che desidera mettere a tacere le false voci sul suo conto. Le sue intenzioni non erano affatto quelle di screditare il dolore altrui.