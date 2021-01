Ospite del programma di Rete4 Fuori dal coro Albano esprime la sua visione in merito al vaccino. In studio cala il gelo.

Invitato alla trasmissione Fuori dal coro di Rete4, Albano spiazza tutti. Diverse sono le opinioni del cantautore che creano tensioni in studio. La trasmissione condotta dal giornalista Mario Giordano spesso finisce nel ciclone della comicità sul web diventando oggetto di meme.

Nella puntata in onda ieri sera, Albano esprime posizioni no vax e dubbi in merito al governo. In particolare sono gli ultimi fatti a destare il disappunto del cantante. Dopo le dimissioni di Conte oggi il Presidente della Repubblica Mattarella darà il via alle consultazioni.

“E’ difficile affrontare un argomento del genere. Quello che mi dà fastidio: gli italiani vanno a votare e poi si fa di tutto per far cadere il governo. Abbiamo il Vaticano che da 2mila anni ci insegna qualcosa ”, la parole di Albano.

Giordano replica chiedendo a Carrisi se è per la monarchia. “No, sono per un buon governo”, risponde arrabbiato il cantante.

Albano preoccupato degli ultimi risultati dei vaccini

Come ogni puntata Fuori dal coro crea veri e propri dibattiti affrontando temi di attualità economica e politica. A creare il format è il giornalista Mario Giordano che invita sempre ospiti diversi puntata dopo puntata. Alla trasmissione, andata in onda ieri sera, ha preso parte Albano. Accanto a lui è stato interpellato Carlo Calenda e il professore Andrea Mangiagialli. Il cantante, oltre a commentare i fatti politici degli ultimi giorni, ha espresso il suo punto di vista anche in merito ai vaccini. “Non ci si può fidare“, le parole di Carrisi. In particolare si mostra preoccupato per gli ultimi risultati che a suo avviso non darebbero nessuna sicurezza.

Se verrà chiamato a vaccinarsi Albano penserà a lungo sul da farsi. Durante la puntata poi sono stati trattati gli errori legati all’approvvigionamento dei vaccini.