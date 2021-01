Simona Salvemini, sensuale e spiritosa: “Vedo gente che…” – FOTO

Simona Salvemini esibisce bellezza e senso dell’ironia su Instagram, affascinante e divertente la ex concorrente del Grande Fratello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini)

Nel corso degli anni, è stata una delle inquiline della casa del Grande Fratello che maggiormente si è segnalata per la sua sensualità e il suo fascino. Parliamo di Simona Salvemini, concorrente della sesta edizione, nella quale non era andata tra l’altro lontana dalla vittoria, arrivando al quarto posto. In quella edizione, nacque una frequentazione con Filippo Bisciglia, oggi conduttore di Temptation Island. Oggi, Simona ha 44 anni e conferma non soltanto una bellezza notevole, ma anche una attitudine e una verve molto particolari, che conferma su Instagram, dove è seguita da circa 348mila followers.

Simona Salvemini, fisico accattivante e umorismo irresistibile: lo sfogo su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini)

La sua ironia, già ben nota ai tempi della sua permanenza nella casa di Cinecittà, si esprime anche oggi, in uno scatto su Instagram dalla didascalia piuttosto esilarante. In auto, Simona si scatta un selfie e scrive: “Vedo gente in macchina ferma al semaforo che si fa il tampone con il dito”. Un modo per esorcizzare il tema del momento, il coronavirus, che tanto sta condizionando le nostre vite, e anche per strappare una risata nel quotidiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini)

Dettaglio non di poco conto, Simona esibisce anche il consueto fascino. Sguardo accattivante, maglietta attillata che lascia intuire le sue forme generose. Passano gli anni, la sua bellezza resta.