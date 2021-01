Carolina Stramare compleanno fiammante con FOTO da urlo, che bella…

Carolina Stramare festeggia sui social un compleanno davvero commovente. Bellezza stratosferica in tutte le “salse”…

La Miss Italia 2019, Carolina Stramare è tornata a “comandare” il cuore dei follower con alcuni scatti davvero mozzafiato, nel giorno più atteso dell’anno. Ormai siamo tutti affascinati da una bellezza limpida e delicata come l’avevamo ammirata al concorso nazionale, fino a convogliare in un contesto di sensualità ultra, mettendosi a passo con i tempi che corrono.

Al giorno d’oggi, Carolina non ne ha davvero per nessuna, travolgente, come mai l’avevamo ammirata finora. Il “passo più lungo della sua gamba” è compiuto e la concorrenza spietata ormai è un “vecchio” ricordo lasciato alle spalle.

Vincitrice dell’80esima edizione di Miss Italia ha avuto effetti sorprendenti per gli addetti che hanno “misurato” il suo talento, ottenendo ottimi risultati. La modella di Vigevano, dagli occhi verdi e lo sguardo profondo fa innamorare a prima vista, ma stavolta si è aggiunta una seconda “componente” di bellezza, che lascia tutti senza fiato

Carlolina Stramare crea “disordine” nel cuore dei fan, nel giorno che non dimenticherà mai

Un “monumento” di bellezza così grande ed efficace, come quello di Carolina Stramare non ha eguali. Dalla vittoria del “trofeo” concorsuale a livello nazionale, molte cose sono cambiate nella sua vita. A partire dalle numerosissime considerazioni avute nel mondo dello spettacolo.

Oggi, invece, la sua vita si concentra in particolar modo sui social network, dove regala sempre attimi di gioia e soddisfazione ai follower, letteralmente allibiti dalle sorprese di Carolina. L’ultima porta la firma del suo sexy compleanno, festeggiato tra disordini vari e in compagnia di pochi intimi e del suo dolcissimo fido.

Una dedica speciale non è passata inosservata, mentre veniva proiettata sul retro della tv: “Auguri Vita mia“. Ma ciò che ha reso l’atmosfera unica e incandescente e il “regalo” che ha deciso di fare ai fan dal cuore forte e “glaciale”.

La festa diventa tutto ad un tratto “fiammante”, quando Carolina sveste la sua incredibile sensualità e inizia a dare spettacolo con un body nero trasparente, tutto d’un pezzo.

La “posizione” della “tigre” trasgressiva apre un mondo di sogni, che si perdono inevitabilmente a prima vista delle due curve rotonde e “pericolose“, per un compleanno “on fire”, davvero da ricordare