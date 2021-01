Justine Mattera la posa in spiaggia è molto spinta, pazzesca – FOTO

La showgirl Justine Mattera incanta i suoi ammiratori con la sua magnetica posa inedita e naturale in spiaggia: “sei pazzesca!” .

Un cuore diviso a metà è quello della showgirl Justine Mattera, nata nella Grande Mela e cresciuta come un fiore sotto i riflettori della penisola italiana. Oggi è una giornata speciale, un passo indietro è stato fatto dall’atletica protagonista del ciclismo femminile. Si tratterebbe di un passo indietro nel tempo, in cui Justine appare come il personaggio carismatico che oggi rappresenta, ma vestendo i panni di un’altra fondamentale storia.

Justine Mattera: il “passo indietro” glamour che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tharita (@tharitaparis)

Uno scatto che sembra dire “occhio ai dettagli” quello appena pubblicato da un’amica della modella statunitense. Su Instagram Justine appare sulla spiaggia, impeccabilmente seduta su una sedia da stabilimento ed in un costume violaceo a tinta unita. Un solo pezzo ed una sola spallina pronta a fare capolino sulla sua spalla sinistra. Un look intrigante e totalmente inerente agli anni che rappresenterebbero il boom della carriera della bellissima showgirl dai capelli scompigliati dal vento. Si tratta esattamente dei primi anni ‘2000, quell’epoca delle trasmissioni televisive al fianco di Paolo Limiti fino a giungere ai successivi varietà.

“E’ pazzesca” avrebbero sicuramente tuonato i suoi ammiratori se avessero potuto godere immediatamente del meraviglioso spettacolo. Ma trattandosi per l’appunto di uno scatto puramente inedito e pubblicato alquanto anonimamente sulla piattaforma social, ci vorrà un po’ di tempo prima che raggiungano la bacheca della sua amica Tharita.