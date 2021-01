Bianca Atzei, vestitino corto leopardato e piedi nudi: rituale da ricordare – FOTO

Bianca Atzei emoziona il pubblico di Instagram, ricordando i bei vecchi tempi dei concerti: quel “rito” imperdibile che non c’è più…

La cantante apparsa in diverse edizioni di Sanremo, Bianca Atzei non sta più nella “pelle” e già vede il sole all’orizzonte, per un ritorno da “leonessa” sul palcoscenico della musica. Più che altro è un augurio che tutto ritorni presto come prima, quando il pubblico era lì, assiepato e assembrato, tutto per lei, per decantarne le gesta.

Bianca non si era mai sentita così sola in questo “mare” di guai, nel quale naviga la nazione e il mondo intero. Un incubo che ha attanagliato una popolazione intera, che con gli aiuti necessari sogna di ritornare ai propri posti di comando.

D’altronde abita anche in lei questo desiderio, o meglio speranza che tutto si risolvi nel breve tempo possibile. Ad oggi, invece spazio ai ricordi di un tempo, quelli che facevano venire la “pelle d’oca”…

Bianca Atzei, il tempo dei ricordi mozzafiato: bellezza da “conservare”

“La partenza è sempre eccitante, ma il ritorno è emozionante” -. Così la cantante, Bianca Atzei apre ad un possibile ritorno ai vecchi tempi, quando attirava una buona “dose” di pubblico ai sui meravigliosi concerti. Accorrevano in migliaia sugli spalti e quel “rituale” intimo e sensuale è una costante ossessione di pensiero.

Nel frattempo che si attendi l’ufficialità di poter tornare a fare ciò che lei ama, Bianca da spazio ai valori di famiglia. E quell’amore con il compagno che invece mai tramonterà. Mentre l’augurio più grande è quello di organizzare una nuova giornata di concerto, nel segno dell’adrenalina e dei dolci ricordi.

Per i fan sembra essere ritornati indietro di qualche anno, quando, la Atezi era solita spendere l’ultima “goccia” di sudore nel retro dell’auto che la accompagnava ai grandi eventi.

Un riflesso di sensualità unico ed inimitabile nel suo campo. La “sentenza” che faceva “impazzire” il pubblico andava ricercata negli abiti che indossava nelle grandi occasioni. Come può essere un vestito corto e leopardato. Oppure quel modo di “raffreddare” l’atmosfera, stando a piedi nudi sul palco, per poi rientrare soddisfatta a casa, alla stessa maniera.

Non costa davvero nulla sognare e Bianca Atzei invita a fare lo stesso ai fan, cercando un “compromesso” giustificato con una realtà cruda e duratura