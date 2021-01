Elisa Isoardi atomica, sopra copre poco, sotto un tanga da urlo. Censura subito- FOTO

Elisa Isoardi come non l’avete mai vista: coperta solo da un asciugamano e sotto un tanga che si vede poco. Da censura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi choc! Questa è l’esclamazione che viene in mente vedendo la sua ultima foto. La bellissima conduttrice è reduce del successo avuto con lo show dance Ballando con le Stelle dove insieme a Raimondo Todaro si è aggiudicata – tra mille peripezie ed infortuni – il quarto posto. Non eravamo ancora abituati a vedere la Isoardi seminuda quindi è stata una sorpresa poterla ammirare senza veli. Nella foto si vede chiaramente la Isoardi sdraiata sul lettino da massaggio – si trova infatti in un certo benessere – e pronta per ricevere il trattamento estetico.

Non indossa vestiti, ma solo un asciugamano per coprire il seno ed un piccolo tanga, quelli di carta forniti prima dei massaggi, che le interessa la zona del fianco. I capelli sono raccolti ed il viso non è truccato. Massage scrive sul post ed i like non tardano ad arrivare, così come i commenti in cui ne evidenziano la bellezza e la sensualità dello scatto.

